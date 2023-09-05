民進黨團：禽流感就是雞感冒 國際搶蛋國民黨藉機搗蛋

國民黨立法院黨團今天質疑，農業部宣告巴西是禽流感疫區的時間點，與超思超採購時機完美配合。民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄說，國際上在搶蛋，國民黨在藉機搗蛋，禽流感就是雞感冒，不需要講得弊端重重，按照國民黨的講法，台灣生產的蛋都不能吃，這些都是胡說八道。

民進黨立法院黨團上午舉行記者會，莊瑞雄表示，有關雞蛋的專案進口，國民黨有不同的看法，然而國際上在搶蛋，國民黨在藉機搗蛋，禽流感看起來是很專業的名詞，不過事實上就是雞感冒，人會感冒雞也會感冒，而禽流感的症狀包括挫青屎跟不吃飼料。

莊瑞雄說明，專案進口需要符合兩項前提，第一，該牧場在28天內沒有發生禽流感，第二，該來源國未施打禽流感疫苗，出口國必須出具檢疫證明，而我國政府則要落實逐批檢驗，不符合規定就會退運或銷毀，這些都是基本常識，不需要講得弊端重重。

莊瑞雄強調，為了確保民眾的健康，禽流感當然要防堵，政府會設定白牌名單，有些國家縱使被劃分為非疫區，然而特定的牧場、省份及州屬被劃定為疫區，所以雞蛋還是不能開放進口，行政部門努力到各個國家找蛋，這是全民得利，不是在圖利廠商。

莊瑞雄也說，國民黨如果要繼續舉行記者會，很簡單就請拿出證據，圖利哪一家廠商，一槍就把行政部門打死，不要每天在這邊繞來繞去。

民進黨團副書記長洪申翰表示，國民黨為了政治利益，想要形塑各種恐慌，農業部已經說明得非常清楚，政府會要求出口國提出相關證據，就算該出口國有發生禽流感，也不是以整個國家作為單位，而是要看各別的省份、州屬和養雞場，而且還會逐批檢驗。

洪申翰說，請不要再用農產銷售的議題，造成社會大眾的恐慌，甚至是造成價格波動，拜託放台灣的農產品一條生路，放台灣的消費者一個安心的食用環境，國會議員可以合理監督，但是現在已經完全超越監督的範圍，而國民黨的政治人物還堅決不道歉。

莊瑞雄指出，如果按照國民黨的標準，國內生產的雞蛋都不能吃，全世界都會缺蛋，好像有點反制，禽流感就是雞感冒而已，重點還是在於簡易的證明，還有國家的嚴格把關，請國民黨不要傳達非科學性、恐慌性的資訊，而且藉由不實的資訊做政治鬥爭。