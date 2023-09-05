民進黨：都講國慶了 當然是中華民國

國慶籌備委員會昨天公布國慶主題為「民主台灣，堅韌永續，2023 TAIWAN NATIONAL DAY」，國民黨總統參選人侯友宜競辦批評，這是用不倫不類的方式踐踏中華民國。民進黨發言人林楚茵今天表示，都講是「國慶」了，當然就是「中華民國」，心中有國國就在，鬼月不要說瞎話。

林楚茵表示，這次國慶主視覺強調國旗，而且都講是「國慶」了，當然就是「中華民國」，在許多公開和重要的場合，民進黨黨公職都配戴國旗或拿著國旗來做慶祝，這就是中華民國的象徵。

林楚茵指出，反觀國民黨很多政治人物，只要到了對岸去，國旗在哪裡？又或者是當與中華人民共和國地方官員來到台灣交流時，這些人的國旗又擺在什麼地方？請侯友宜不要面對選舉就挑事說。