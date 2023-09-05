柯文哲新竹老家頂樓爆違建 民眾黨：該怎麼辦就怎麼辦

台灣民眾黨主席柯文哲被爆料，登記在母親何瑞英名下的4層樓建物，在5樓處長出鐵皮加蓋違建。民眾黨發言人楊寶楨今天說，頂樓的曬衣場在30年前就已經既存，後續有進行整修，該怎麼辦就怎麼辦。

楊寶楨上午受訪時表示，有關柯文哲的老家被爆出違建，民眾黨有稍微進行了解，何瑞英位在頂樓的曬衣場，早在30年前就已經既存，後續有進行整修，「我們目前正在了解相關規定，反正就是該怎麼辦就怎麼辦。」

楊寶楨也說，新竹市政府已經有做出相關規定，「如果有接到檢舉的話，他們會進行場勘，再看後續要怎麼處理。」

民進黨立法院黨團副書記長洪申翰表示，對於柯文哲老家的違建問題，民進黨團的角度很清楚，如果有違法就落實嚴格執法，他們不好多說什麼。