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高嘉瑜戰徐巧芯 他問：為何不敢批最愛扯蛋的柯文哲？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨立委高嘉瑜。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委高嘉瑜。圖／聯合報系資料照片

國民黨松信立委參選人徐巧芯踢爆，超思進口的雞蛋氯黴素超標食用恐致癌。民進黨港湖立委高嘉瑜昨在臉書通篇批徐巧芯，指徐是笨蛋還是壞蛋？並表示請叫徐「逐顆工程師」。曾任民眾黨中央委員的名嘴張益贍問說，高嘉瑜就差那一點點就可以得分，「為什麼妳還是不敢批評柯文哲」，明明最愛「扯蛋」就是他！

高嘉瑜昨天在臉書貼文提到，一個買蛋議題，讓台灣社會驗出許多笨蛋跟壞蛋，像徐巧芯主張「逐顆驗蛋」，這種天才般的點子，讓我們尊稱她一聲「逐顆工程師」！並指徐巧芯對新聞媒體散布不實消息，必須嚴正譴責這種不惜一切代價以不實訊息恐嚇民眾、打擊民眾對我國進出口及農業的信賴，只為圖自己政治私利的行為。

不過高嘉瑜的貼文一出，有網友在底下留言酸「沒想到，為了黨，還是說了這些話了...可惜了」，還有網友留言說「感覺到高嘉瑜委員選戰告急，腳步亂了」。

張益贍也在臉書貼文表示，高嘉瑜就差那一點點就可以得分了，為什麼妳還是不敢批評柯文哲，明明最愛「扯蛋」就是他了！

就有網友留言說，在港湖選區高的票就是民進黨跟民眾黨的柯粉撐起來的，如果她敢再批評柯文哲，現在就是看她敢不敢破釜沉舟。

高嘉瑜 徐巧芯

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