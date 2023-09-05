開戰！高嘉瑜嗆「逐顆工程師」徐巧芯親回好姊姊別扭曲

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
民進黨立委高嘉瑜晚間在臉書問「徐巧芯是笨蛋還壞蛋？」轟徐巧芯主張「逐顆驗蛋」，應叫她「逐顆工程師」。徐巧芯在留言還原實情。圖／取自高嘉瑜臉書
民進黨立委高嘉瑜晚間在臉書問「徐巧芯是笨蛋還壞蛋？」轟徐巧芯主張「逐顆驗蛋」，應叫她「逐顆工程師」。徐巧芯在留言還原實情。圖／取自高嘉瑜臉書

國民黨松山信義立委參選人徐巧芯踢爆，超思進口雞蛋氯霉素超標食用恐致癌。民進黨立委高嘉瑜深夜在臉書問「徐巧芯是笨蛋還壞蛋？」轟徐巧芯主張「逐顆驗蛋」，應叫她「逐顆工程師」。徐巧芯在留言還原實情，高嘉瑜也貼出所述來源，卻遭網友批評混淆視聽，認為高嘉瑜扭曲徐巧芯的意思，「完全把自己活成側翼的模樣」。

高嘉瑜在臉書寫到，買蛋議題讓台灣社會驗出許多笨蛋跟壞蛋，像徐巧芯主張「逐顆驗蛋」，這種天才般的點子，要尊稱她一聲「逐顆工程師」！她說，徐巧芯對媒體散播不實消息，無端抹黑巴西進口雞蛋含有氟甲磺氯黴素等物質且有可能流入市面，造成民眾對市場上雞蛋安全產生恐慌，她嚴正譴責。

徐巧芯在留言回覆，強調她從來沒有說過「逐顆驗蛋」，「不要把別人沒說過的話塞到別人嘴巴裡，就像沒有人要聽妳唱歌硬要製造噪音」，徐巧芯還說，「當妳是朋友，希望妳選舉順利，好心提醒千萬不要被逼急了就這樣變成民進黨基本教義派，因為反而會損害妳原本敢於對執政黨勇敢說真好的形象，這樣更難選上的。」

高嘉瑜貼出她所述的來源，原來是有新聞寫到，「徐巧芯回嗆，陳吉仲不專業才該下台，超思進口雞蛋只是逐批查驗並非逐顆，若有問題的雞蛋流入市面，最多只是賠完資本額50萬元，根本對食安無法負責」。

不過網友並未埋單，留言表達對高嘉瑜失望，「只是逐批查驗並非逐顆」和「要求逐顆查驗」根本是不一樣的論述，「妳好的不學，學側翼的伎倆誤導你的受眾」；也有網友說，「妳怎麼了？當作那個不跟民進黨同流合汙的妳去哪了」；「這是形容查驗方法會有疏漏，又沒有要求逐顆驗蛋，抓語病哦，國文小老師」。

徐巧芯再度解釋，她的意思是因為蛋品當然不是逐顆查驗，因此不無可能有流入市面的漏網之蛋，這是描述一個「事實」而非要求逐顆查驗，差很多。她說，她的具體建議是應該趕緊看一下庫存還有多少，針對巴西的蛋再次抽查，讓民眾更安心，「委員您反對嗎？」

兩邊網友在高嘉瑜貼文留言串下開戰，徐巧芯也在留言和高嘉瑜說，「我的好姊姊啊，拜託不要扭曲我的發言，講得很明白的，您怎麼就聽不明白呢」。

徐巧芯 高嘉瑜 雞蛋

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