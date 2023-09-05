冷眼集／內宣大撒幣 農業部再拿公帑養網軍？

民進黨執政以來，中央政府總預算年年創新高，各部會及所屬單位「媒體政策及業務宣導費」被批為大內宣之用。二○二四大選開跑，相關經費若未能清楚說明用途，將再度引發選前大撒幣質疑。

四年前，農委會編列一千四百五十萬元用於「加強農業訊息因應對策計畫」，被冠上「一四五○網軍」罵名；農委會今年升格農業部，公務預算增一百十五億元，說是為增加農民福利和公共建設，但大內宣費用一毛不減照編，甚至連年增加。

農業部宣傳費用早被在野黨鎖定，國民黨立委曾在協商中批評，相關項目從人事、房舍到團體補助無所不包，根本是要拿國家資源合法養網軍。

立法院二○二一年通過預算法第六十二條之一修法，要求政府編列預算在網路媒體等辦理政策宣導及業務宣導，必須明確標示其為廣告，同時揭示辦理或贊助機關、單位名稱。並在立法院審查預算案的主決議要求下，將原來預算書中的委辦費與一般事務費特別加入「辦理媒體政策及業務宣導」項目。

以立法院通過的農業部（原農委會）今年度預算來看，扣除防檢局及一千萬元以下機關，媒體政策及業務宣導費才統刪百分之廿；但光是防檢局（今年升格為動植物防檢署）明年度媒體政策及業務宣導費就編五千五百多萬元，等於占農業部及所屬部會相關經費約三分之一，即使按照往例統刪，農業部仍掌握大筆宣傳經費。

政府部會進行政策宣導固然有其必要及正當性，但近年來因民進黨政府拿公帑養小編帶風向的做法引來爭議，農業部如果浮編媒體宣傳費用為錯誤政策粉飾太平，編列再多宣傳經費，國人也未必埋單。