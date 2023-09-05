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冷眼集／國家生日偷吃步 賴清德遭打臉

聯合報／ 本報記者陳熙文
國慶主視覺曝光，慶籌會秘書長花敬群（右）公布今年國主視覺主題為「民主台灣 堅韌永續 2023 TAIWAN NATIONAL DAY」。記者邱德祥／攝影
國慶主視覺曝光，慶籌會秘書長花敬群（右）公布今年國主視覺主題為「民主台灣 堅韌永續 2023 TAIWAN NATIONAL DAY」。記者邱德祥／攝影

蔡政府任內的最後一次雙十國慶日即將到來，也許是蔡總統的任性，去年備受爭議的國慶英文名「Taiwan National Day」，今年總統府不顧可能爭議再起，決定再度沿用。

然而，雙十國慶慶祝的是中華民國建國，怎麼會用「台灣」作為主詞？假如非要視「台灣」作為本國國名，又怎麼會與中華民國的同一天生日？總統府此番稱呼令人疑惑，十月十日到底是要慶祝中華民國生日，還是慶祝「台灣國」生日？

平時民進黨政府「偷吃步」，每每說到國名，常稱「中華民國台灣」，大家睜一隻眼閉一隻眼，反正社會尚未對此達成共識，但國家生日如此正式的場合，稱呼怎能再打馬虎眼？

總統府對外稱Taiwan National Day，在國際間把Republic of China藏了起來，究竟把中華民國放到了何處？又是不是有藐視憲法之嫌？

好不容易到了國慶日，可以普天同慶的場合，在國內大可堂堂正正宣傳中華民國國名，結果卻是政府搞小動作，豈不荒謬？

民進黨總統參選人、副總統賴清德先前受訪，一再強調台灣是主權獨立的國家，現在的國名、憲法上的名字就是中華民國，總統府對「台灣國慶日」如是堅持，不正是大大打臉賴清德嗎？

中華民國台灣 國慶 生日 賴清德

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