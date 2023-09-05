新聞眼／「新竹大祕寶」還在找 高虹安、蔡麗清心結先發酵

新竹市長高虹安在去年大選時曾稱要揭發「新竹大祕寶」，隨後邀高檢署前檢察官蔡麗清出任副市長，「副手」如何「護法」，引發關注。不過，八個多月過去了，大秘寶尚未找著，蔡麗清就先行離場，市府也未說明原因。據了解，此事恐與高虹安對自己涉貪汙官司沒信心有關，若官司一審判刑，就會直接牽涉副市長代理市長與民眾黨人事布局等問題，這也成為蔡遭撤換的主要原因。

據了解，新竹市議員楊玲宜日前曾在政論節目上披露高虹安對蔡麗清心存芥蒂，此事也在地方傳開。日前，高虹安請蔡麗清到辦公室談市府人事異動案，主動提到要一併異動副市長，蔡坦然接受，就此定案；蔡曾私下對關心的友人說「她要求，我就配合她」，說明離職的主被動關係。

據悉，蔡麗清暫時沒申請回任檢察官，友人判斷她可能轉往企業界服務，甚至就留在新竹地區服務。

高虹安去年入主新竹市長寶座，踏入市長室時有兩個關鍵問題待解決，一是個人捲入的貪汙疑案，二是調查前市府團隊的眾多公共工程是否藏弊端。高虹安剛上任時積極徹查新竹棒球場，更讓蔡麗清擔任棒球場工程體檢會召集人，看得出對蔡的器重，要一同揭弊、打弊。

蔡麗清出身檢方體系，對市政運作、議會生態、公文處理都不太熟悉；據指出，很長一段時間，市府公文都未進入副市長辦公室，而是由秘書長與市長簽決；今年五月底高虹安開挖新竹棒球場，蔡也疑未收到相關通知。市府與美方廠務專家接洽聯繫，似乎都跳過蔡，地方媒體向蔡詢問棒球場相關資訊，也只會得到「要問市長」的答覆，「高蔡心結」逐漸傳開。

以蔡麗清過去的辦案經驗，調查前市府公共工程應該不難，但棒球場案除找出土壤與排水問題，對於有無不法弊案，至今仍懸而未決。市府內部人員透露，蔡褪下法袍後沒有指揮警調辦案的權力，只能行政調查，但她只在乎法律，卻忘了行政效率，也缺乏政治敏銳度，與高虹安期待有落差。