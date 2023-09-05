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綠稱柯文哲胞妹接棒新竹副市長 柯美蘭批謠言

聯合報／ 記者王駿杰陳秋雲／連線報導
民眾黨主席柯文哲胞妹柯美蘭可能代表民眾黨參選新竹市立委。本報資料照片
民眾黨主席柯文哲胞妹柯美蘭可能代表民眾黨參選新竹市立委。本報資料照片

新竹市長高虹安昨出訪日本，出發前卻宣布副市長蔡麗清人事異動，外界譁然。國民黨議員陳慶齡說，蔡非常盡責，應是想回歸檢方專業，才會離開。民進黨市議會黨團總召陳建名指出，眼看高虹安一審若判有罪，將被停職由副市長代理，副市長的大位就成為民眾黨的政治籌碼，未來只會有更多政治操作。

民進黨新竹市議員楊玲宜推測，高虹安一審若被判刑，將被停職由副市長代理；蔡麗清「被請辭」，副市長職位以民眾黨主席柯文哲胞妹柯美蘭最有機會接任。

柯美蘭昨發出新聞稿澄清，自己也是透過媒體報導才知道蔡麗清將離開市府，對市府內人事異動並不知情，是否參選新竹市立委與市府人事異動毫無關係，此推測完全是空穴來風，子虛烏有，憑空捏造之不實謠言；她對新竹市府內任何職位並無意願，請勿散播不實言論。

高虹安 蔡麗清 柯美蘭 楊玲宜 柯文哲

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