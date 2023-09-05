竹市府人事地震 副市長蔡麗清離職

新竹市長高虹安昨率市府團隊出訪日本，卻在啟程前透過群組發出人事調整新聞稿，宣布副市長蔡麗清卸任，以及民政處、城市行銷處等一級主管異動，九月十一日生效。這也是高虹安上任市長八個多月來，離開市府的最高層級官員，引發地方熱議。外傳蔡麗清是被請辭，蔡在臉書表示「我很好」、「後會有期，期待再相逢」。

高虹安去年十二月中公布市府第一波小內閣人事，找來高檢署前檢察官蔡麗清出任副市長，因新竹棒球場工程缺失引發關注，當時外界解讀高向檢方借才，是要倚重蔡在司法上的能力，調查新竹「大秘寶」，蔡也於今年二月擔任市府新竹市立棒球場工程體檢會召集人。

蔡麗清除主持過棒球場幾次會議，也積極與市議會建立互動模式，參加新竹市各項活動。但新竹市府昨突然在媒體群組發布新聞稿，宣布數個局處一級主管人事異動，將於九月十一日生效，除了民政處、城市行銷處一級主管異動，蔡麗清、文化局長錢康明等人也將離開市府。

市府上午十一時發布新聞稿時，蔡麗清還在主持海葵颱風防災會議。市府指出，副市長人選將擇日另行布達，之後棒球場工程體檢會召集人將改由高虹安擔任。

蔡的離去令外界訝異，她受訪時僅說，個人去留不重要，現階段還是以關注颱風動態與市民安全為主。依法務部頒訂的「檢察官遴選委員會設置及審查辦法」，蔡麗清仍保有申請再任的資格，據了解，蔡去職後不會返回司法界。

蔡隨後也在臉書發文：「我很好。此時正值海葵颱風襲台之際，雖然風雨已稍減弱，但仍有多起災情傳出，麗清心中惦念的只有廣大新竹市民福祉，期盼風雨能趨於平靜，並祝福市民平安，所有關心我的夥伴丶友人及各界人士都健康順心，後會有期，期待再相逢。」

高虹安在新聞稿表示，透過這次職務輪調，將發揮互助合作精神，妥善落實政策執行、提升竹市整體競爭力，成為一個積極服務、穩健施政的市政團隊。

民進黨籍市議員楊玲宜指出，高虹安利用出國簡單發布新聞稿宣布副市長異動，這不是草率，而是刻意精心策畫的技巧，目的是迴避大家的疑問，因為更換副市長茲事體大，常理不會簡單只用新聞稿通知，此舉就是為了迴避更換副市長的原因，以及誰將接任的問題。竹市府則回應，議員的想法太政治化。