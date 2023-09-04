張善政贈匾謝義民廟 侯友宜：當選建哈客館推客家創生

桃園市平鎮褒忠義民廟今天晚上舉辦2023桃園客家義民祭晚會，市長張善政在國民黨總統參選人侯友宜見證，贈送廟方「忠烈垂範」匾額，感謝廟方在客家文化和地方公益的貢獻，侯友宜承諾表示，未來他有機會當選總統，一定廣建哈客館，傳承客家語言文化，逐一落實客家的在地創生。

有200多年歷史的平鎮褒忠義民廟，每年農曆7月舉辦慶贊中元祭典，廟方辦理2023桃園客家義民祭一系列活動，今晚義民祭晚會壓軸，侯友宜由張善政和國民黨籍民代陪同，向義民爺上香參拜，在侯友宜見證下，張善政向廟方贈匾「忠烈垂範」，由該廟主委范振修受贈感謝，張、侯隨後欣賞客家祭晚會舞蹈、客語朗誦等活動，侯友宜沿途受到支持者爭相握手歡迎，場面熱烈。

張善政表示，平鎮褒忠義民廟歷史悠久，與新埔義民廟創建年代差不多，廟方每年慶贊中元節，會辦很多彰顯客家文化的活動，贈匾是為表達心意，感謝廟方多年來在客家文化、地方公益的貢獻。

「大家好」，侯友宜用一句客家話問候，拉近與客家鄉親距離，他表示，非常感謝客家鄉親邀約參加褒忠義民爺活動，他曾在桃園市服務，常常到平鎮、中壢、楊梅與客家鄉親齊聚一起，深知客家鄉親非常團結，講求忠義、團結，義民爺精神就是代表客家精神，當年幾個保鄉衛土的忠誠事件，客家鄉親帶領大家團結為國家和這塊土地犧牲奉獻，也讓多年強調忠義和團結的客家文化傳承下去。