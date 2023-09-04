CSIS會長：美國希望台灣領導人是審慎、考慮周延的夥伴

蔡英文總統今天接見「戰略暨國際研究中心（CSIS）訪問團」，她表示，提升全球民主韌性與維護印太區域的和平穩定，已成為當前台美的共同目標。CSIS會長何慕理表示，美國也希望台灣的領導人是審慎且考慮周延的夥伴，台美雙方向來尊重彼此利益，期盼未來兩國能持續合作發展。

蔡總統致詞時表示，從2016年上任以來，不論是參加國際活動或在總統府見面交流，跟CSIS的成員們有許多互動機會。今天很高興再次見到何慕理（John Hamre）及費和中國研究講座白明（Jude Blanchette）。在場貴賓包括美國國務院前亞太副助理國務卿華自強（Rick Waters）及美國企業研究院資深研究員庫柏（Zack Cooper），都是熟悉台灣的好朋友。

蔡總統提到，上一次何慕理率團來總統府已是5年前，當時雙方針對國際局勢進行許多意見交流。這5年來，國際安全情勢經歷了結構性轉變，俄烏戰爭爆發後，威權主義持續擴張，以規則為基礎的國際秩序也面臨空前挑戰。現在，提升全球民主韌性以及維護印太區域的和平穩定，成為臺灣和美國的共同目標。

蔡總統認為，CSIS是全球最有影響力的智庫之一，所發表的國際局勢分析受到全球重視。她相信，這次來台訪問將有助於訪賓們掌握台海最新情勢的發展，並持續在華府發揮影響力，進一步推動台美共同的目標。

蔡總統強調，經濟安全就是國家安全，台灣和美國是彼此重要的貿易夥伴，也不斷深化合作。在今年6月，「台美21世紀貿易倡議」首批協定已完成簽署，創下雙方經貿關係的里程碑，我國立法院和美國國會也以具體行動展現支持。未來，希望在這個良好基礎上，儘速完成後續談判，並期待透過簽署「避免雙重課稅協定」，來解決台美企業及個人面臨的雙重課稅問題，促進台美更密切的產業合作。

蔡總統表示，這些年來，台美關係能夠不斷提升，除了官方付出許多心力，民間的交流也是非常關鍵的力量。她要感謝訪賓們長期以來關注台海及台灣議題，並且協助促進台美的交流合作。

隨後，何慕理致詞時表示，5年前他曾與蔡總統面對面交流，後來因為疫情，改以視訊方式會面。記得當時，蔡總統曾表示，優先任務就是要推動台美簽署自由貿易協定。當時他認為在有限的總統任期內，這是十分困難的，但如今已經實現，他要表達恭喜之意。

何慕理指出，過去5年來，台灣面臨諸多挑戰，包括來自中國日益高升的威脅，以及烏俄戰爭對周圍帶來的壓力；此外，中國在美國眾院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後在台海軍演。在蔡總統任內的挑戰非常多，但每次蔡總統都能以尊嚴、冷靜與決心來應對，令他相當欽佩。

何慕理表示，稍早，他們與外交部和許多台灣官員交流，討論到目前中國面臨的經濟議題，這確實將會是一項挑戰，但大家對蔡總統的領導充滿信心。美國也希望台灣的領導人是審慎且考慮周延的夥伴，台美雙方向來尊重彼此利益，期盼未來兩國能持續合作發展。