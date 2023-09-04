來義民祭晚會拔樁? 侯友宜：桃園很多客家鄉親支持我

桃園市平鎮褒忠義民廟主委范振修是賴清德桃園競選總部主委，媒體問市長來是拔樁嗎？對此，國民黨總統參選人侯友宜今晚表示，客家鄉親在義民爺精神底下，講究的是忠義與團結，讓台灣每一個人在客家鄉親大家的文化、傳統能夠凝聚所有力量，他在桃園服務過，「平鎮、楊梅、中壢很多客家鄉親都很支持我」。

侯友宜由桃園市長張善政、立委魯明哲、呂玉玲及市議員多人、平鎮褒忠義民廟主委范振修陪同，出席平鎮區褒忠義民廟2023桃園客家義民祭晚會，侯接受媒體詢問作出上述回答。