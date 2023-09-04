雙十國慶變台灣國慶 侯競辦：不倫不類踐踏中華民國

國慶籌備委員會今天公布主視覺設計，雙十國慶英文名稱為「Taiwan National Day（台灣國慶日）」再度引發爭議。國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室晚間表示，民進黨沒本事宣布台獨，沒勇氣正名制憲，就用各種不倫不類的方式踐踏中華民國，只為了滿足其意識形態的政治操作。

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室發言人陳柏翰表示，依照憲法，我們的國家的正式名稱是「中華民國」，英文全稱是「Republic of China」，今年十月十日當然是慶祝中華民國112歲的生日。但民進黨政府卻自從去年開始，在主視覺上使用「TAIWAN NATIONAL DAY」，幾乎把有關中華民國意象的元素全都去除掉了。

陳柏翰表示，過去我國駐德代表謝志偉舉辦國慶酒會，中華民國國慶甚至被用德文改為「慶祝一個民主政體的生日」，民進黨沒本事宣布台獨，沒勇氣正名制憲，就用各種不倫不類的方式踐踏中華民國，只為了滿足其意識形態的政治操作。