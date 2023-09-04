綠委：國慶日就是國家大典 不要過度糾結使用中華民國

雙十國慶將至，國慶籌備委員會今天公布主視覺設計，雙十國慶日的英文維持「TAIWAN NATIONAL DAY」，中文名稱成了「台灣國慶日」，引發在野黨批評。民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄表示，國慶日是國家大典，國人的接受度很高，大家不要過度糾結，好像看到台灣就不舒服。

前總統馬英九去年曾經呼籲，中華民國國慶日當然應該說是國慶日，怎麼會變成「台灣國慶日」？然而，國慶籌備委員會今天公布主視覺設計，英文名稱仍然維持「TAIWAN NATIONAL DAY」，國慶籌委會秘書長花敬群說，因為去年國人接受度高，因此沿用該英文名稱。

莊瑞雄受訪時說，國慶日就是國家的節日大典，大家不要過度糾結，好像看到台灣就覺得不舒服，其實住在台灣的人都知道，台灣已經是大家共同的集體意識，如果還是要糾結在使用中華民國，乾脆去講憲法第二條主權在民，「主權就在講我們台灣這邊，不會去講到中國大陸」。

莊瑞雄認為，大家都在台灣講台灣，沒有什麼不妥，自己的國慶日加上台灣，如果國人的接受度很高，這是很好的事情，喜歡講中華民國的人就講中華民國，不用這麼排斥台灣，況且馬英九在參選總統的時候，當時的競選口號還是「台灣加油讚」。

民進黨立委羅致政說，「TAIWAN NATIONAL DAY」是個很自然、正常的名稱，反正只是一個意象，別的地方也有中華民國的意象存在，國際社會都知道台灣代表什麼，「所以這樣的意象，沒有必要說不行的地方。」

國民黨立委林德福表示，中華民國的國慶日是慶祝國家慶典，這是何等神聖的日子，但是民進黨政府竟然沒有把中華民國放在裡面，根本是不把國慶日當成國慶日，這麼做只會讓國際友人笑掉大牙。

林德福說，中華民國就是主體，台灣只是地名，民進黨每次在國外就說我國是中華民國，在國內就搞這種模稜兩可的意識形態，老百姓都看不下去了，且蔡英文總統當初就職的時候，宣示自己是中華民國總統，憲法也明白規定國家名稱，結果國家慶典都用台灣，實在是不倫不類。

民眾黨立法院黨團幹事長張其祿表示，各界對國慶英文名稱尚未有共識，蔡總統自己也常說「中華民國台灣」，建議雙十國慶英文名稱，可以折衷使用「ROC（Taiwan）National Day」，免得讓外界覺得有「偷渡」台獨意味的嫌疑，讓原本該更團結的日子，因為名稱未達共識，產生分歧，造成社會分裂。

時代力量立委陳椒華認為，現在所謂的「TAIWAN NATIONAL DAY」，並非真正是台灣的國慶日，台灣是主權獨立的國家，但是以台灣本土為主體的建國大業尚未完成，尊重執政黨需要以文字遊戲替代台灣建國的政治表現，而馬英九也別為這種政治語言太過不滿，畢竟他過去為了參選總統，曾經喊過「新台灣人」這種政治口號。