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國慶日Taiwan National Day惹議 藍委：國際笑掉大牙
國慶籌備委員會今公布主視覺設計，雙十國慶英文名稱為「Taiwan National Day（台灣國慶日）」引發議論。國民黨立委林德福表示，中華民國國慶日是何等神聖的日子，民進黨卻為了意識形態把活動變得不倫不類，國際上看到這種情形都會笑掉大牙。
林德福說，中華民國的國慶日是慶祝國家慶典，是何等神聖的日子？但竟然沒有把中華民國放在裡面，根本就是不把國慶日當成國慶日，這樣做只會笑掉人家大牙。
林德福說，中華民國就是主體，台灣只是地名，民進黨每次在國外就會說我國是中華民國，在國內就搞這種模稜兩可的意識形態，老百姓都看不下去了。
林德福質疑，蔡英文總統當初就職的時候，宣示自己是中華民國的總統，憲法也明明白白規定國家名稱，結果國家慶典都用台灣，實在是「不倫不類」。
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