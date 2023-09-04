國慶英文惹議 立委建議「ROC（Taiwan）National Day」

國慶籌備委員會今天公布主視覺設計，雙十國慶英文名稱為「Taiwan National Day（台灣國慶日）」引起討論。其實，去年國慶，這個英文名稱也曾引發爭議，前總統馬英九曾呼籲續用「中華民國國慶日（Republic of China National Day）」。民眾黨立法院黨團幹事長張其祿建議英文名可用「ROC（Taiwan）National Day」。

張其祿表示，各界對國慶英文名稱尚未有共識，蔡英文總統自己也常說「中華民國台灣」，建議雙十國慶英文名稱，可以折衷用「ROC（Taiwan）National Day」，免得讓外界覺得有「偷渡」台獨意味的嫌疑，讓原本該更團結的日子，因為名稱未達共識，產生分歧，造成社會分裂。

「Taiwan National Day（台灣國慶日）」沿用去年國慶名稱，去年除了前總統馬英九提出異議，民進黨大老林濁水也在臉書發文，指雙十國慶變成「Taiwan National Day」（台灣國慶日）「簡直太神奇，太曲折了」。