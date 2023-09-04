影／國慶主視覺曝光 主視覺色彩以紅藍白「國旗三原色」為主

國慶籌備委員會今天舉行記者會，慶籌會秘書長花敬群表示，今年的國慶主題為「民主台灣 堅韌永續 2023 TAIWAN NATIONAL DAY」，透過平面構成立體視覺面向，彎曲柔軟的線段，相互交疊並延伸，代表台灣人民溫柔而堅韌的態度，帶出台灣這塊土地的永續精神。

國慶主視覺今天中午搶先於「中華民國讚國慶」臉書曝光，花敬群說明，今年國慶主視覺色彩以紅藍白「國旗三原色」為主，搭配代表海納百川的「海水藍」，加上廟宇的「磚牆紅」，以及傳統野台戲常見的「戲台紅」，象徵台灣文化的深度與美學。整體色彩搭配與造型，呈現出「國旗在空中飄揚」時的反光效果與自信感，當國旗隨風飄揚時，隨著光影產生了不同深淺的色彩，象徵熱情多元、團結一致，期望以此形象向世界展現這片土地上人民的希望，就如我們深愛的國家，堅韌無畏地展現與守護我們的民主價值。