影／國慶主視覺曝光 主視覺色彩以紅藍白「國旗三原色」為主
國慶籌備委員會今天舉行記者會，慶籌會秘書長花敬群表示，今年的國慶主題為「民主台灣 堅韌永續 2023 TAIWAN NATIONAL DAY」，透過平面構成立體視覺面向，彎曲柔軟的線段，相互交疊並延伸，代表台灣人民溫柔而堅韌的態度，帶出台灣這塊土地的永續精神。
國慶主視覺今天中午搶先於「中華民國讚國慶」臉書曝光，花敬群說明，今年國慶主視覺色彩以紅藍白「國旗三原色」為主，搭配代表海納百川的「海水藍」，加上廟宇的「磚牆紅」，以及傳統野台戲常見的「戲台紅」，象徵台灣文化的深度與美學。整體色彩搭配與造型，呈現出「國旗在空中飄揚」時的反光效果與自信感，當國旗隨風飄揚時，隨著光影產生了不同深淺的色彩，象徵熱情多元、團結一致，期望以此形象向世界展現這片土地上人民的希望，就如我們深愛的國家，堅韌無畏地展現與守護我們的民主價值。
最後，花敬群也指出，今年國慶日以民主自由、堅韌為國、相互扶持、國際友好四大主軸規畫節目，國慶大會開場，由獲2023年美國世界行進管樂大賽亞軍及最佳旗隊的「台北市立建國高級中學樂旗聯隊」重磅演出；延續台日友好熱潮，慶籌會與中華文化總會，共同邀請日本關東「東京農業大學第二高等學校吹奏樂部」參加國慶盛會表演，展現台日堅定友誼與青春魅力。此外，尚有其他國外團體正在接洽中，精彩一波接一波，讓民眾感受到來自世界滿滿的祝福。慶籌會也正規劃結合我國軟硬實力，融入原創音樂及美術視覺的精彩表演，112年國慶盛會，請大家拭目以待。
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