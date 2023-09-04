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教宗蒙古行 籲中國信徒當好公民

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
上週訪問蒙古的教宗方濟各（圖），在週日彌撒時呼籲中國天主教信徒要當個好公民與忠心的信徒，在場有不少中國信徒到場參加彌撒。 法新社
上週訪問蒙古的教宗方濟各（圖），在週日彌撒時呼籲中國天主教信徒要當個好公民與忠心的信徒，在場有不少中國信徒到場參加彌撒。 法新社

當個好信徒也要當個好公民！上週訪問蒙古教宗方濟各，在週日彌撒時呼籲中國天主教信徒要當個好公民與忠心的信徒，在場有不少中國信徒到場參加彌撒。方濟各在週六也與佛教徒、回教徒與基督教徒進行一場跨宗教會議。

方濟各關心中國信徒

據《CNN》報導，方濟各出訪蒙古受到密切關注，這是教宗首度訪問這個人口稀少的亞洲國家，其次則是此趟出訪具備地緣政治影響力，因為蒙古處於俄羅斯與中國之間，方濟各過去曾批評俄羅斯入侵烏克蘭，至於中國則是無神論國家，當地政府嚴格限制宗教活動。

教宗在烏蘭巴托體育館內主持彌撒時，罕見地提及中國宗教議題，他表示，「希望在場的中國信徒能向敬愛的中國人民傳達溫暖問候。我祝福全體中國人民幸福。中國的天主教徒，我希望你們當個忠心的基督徒與好公民。」

香港主教參加彌撒

彌撒結束時，教宗也舉起現任香港主教周守仁與前任樞機主教湯漢的手。香港天主教領袖對於中國與梵蒂岡關係的走向扮演關鍵角色，香港享有的宗教自由度也比中國還要高。預計本月將受封為樞機主教的周守仁則表示，希望香港教會能成為與中國大陸的溝通橋樑。

86歲的教宗上週六與蒙古政治領袖會面，週日則參加一場跨宗教會議，過程中與不同宗教團體代表團會面，包括佛教、薩滿教、回教、猶太教、基督教和東正教。

信徒不遠千里見教宗

據《半島電視台》報導，來自西安參加彌撒的天主教徒表示，她這一趟路程「相當困難」，朝聖團有兩名成員還在中國被拘留。她在現場接受訪問時表示，「所以我必須拿著中國的國旗，這樣才能讓教宗明白，我們能來到這裡是如何的不容易。」

蒙古約有1,450位天主教徒，這場彌撒幾乎讓當地信徒全員出動，中國天主教徒則估計有1,000至1,200萬人。另一名參加彌撒的河北女信徒，對於自己能出席還看到教宗認為「備感榮幸」，她說，「有了自己的信仰不代表就是對抗我們的國家，我們還是會為我們國家禱告。」

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