蔡總統將出訪史瓦帝尼 非洲11國政要表達歡迎

蔡英文總統將率團訪問非洲友邦史瓦帝尼王國，外交部指出，蔡總統出發前，已有來自非洲11個國家多位政要，透過聯合聲明及致函、社群媒體貼文等方式，對蔡總統再度出訪非洲表達歡迎，肯定台灣自由民主及與非洲各領域的合作。對非洲國家政要及友人展現對我國情誼和支持，表達誠摯謝意。

外交部表示，包括南非、馬拉威、波札那、辛巴威、尚比亞、賴索托、奈及利亞、烏干達、坦尚尼亞、納米比亞及索馬利蘭等非洲11個國家，超過80位執政黨及在野黨國會議員，代表各國福爾摩沙俱樂部成員，連署發表聯合聲明，歡迎蔡總統訪問史瓦帝尼王國。肯定蔡總統2018年訪問史瓦帝尼王國後，推動非洲計畫已見具體成果，台非在農業、教育、資通訊、能源、貿易及觀光等領域合作，更為密切，台灣對非洲未來的發展，展現了其價值與重要。台灣是世界民主的燈塔與成功的故事，非洲地區福爾摩沙俱樂部是基於與台灣共享的自由、民主、人權及法治價值而成立，期待與台灣進一步開展合作交流。

外交部指出，在南非擁有84席國會席次的最大在野黨民主聯盟（Democratic Alliance, DA）黨魁史汀惠生（John Steenhuisen），也代表全黨及所有熱愛自由的非洲朋友，致函蔡總統表示歡迎。

史汀惠生表示，南非在8月的金磚峰會接待大陸國家主席習近平，很高興得知與南非同屬南部非洲發展共同體（SADC）成員的史瓦帝尼王國，即將在9月初接待蔡總統；台灣在大陸日益擴張威脅與壓迫下致力維護民主、自由、法治和人權的普世價值，令人敬佩。

史汀惠生說，蔡總統到訪非洲，是對台灣擴大與非洲在貿易及人文發展等各項合作的明確承諾。民主聯盟黨是台灣的堅定盟友，歡迎蔡總統訪問史國，也期待蔡總統未來到訪南非。在南非國會有14席國會席次的印卡塔自由黨（Inkatha Freedom Party, IFP）國會領袖Narend Singh 也致函蔡總統，表示歡迎及表達對我國支持。

波扎那前總統Seretse Khama Ian Khama在致蔡總統歡迎函，對蔡總統堅守台灣自由民主的承諾，表達崇高敬意，全世界民主國家應團結一致，捍衛民主及因應共同挑戰，也相信蔡總統出訪非洲將使台非關係進一步強化。