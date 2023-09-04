今年國慶主視覺出爐 紅藍白「國旗三原色」為主

雙十國慶籌備委員會今天公布國慶主視覺設計，今年由曾經榮獲葛萊美獎最佳唱片包裝設計獎的李政瀚、于薇設計，李政瀚和于薇說，今年國慶主視覺色彩以紅藍白國旗三原色為主，搭配代表海納百川的海水藍，加上廟宇的磚牆紅，以及傳統野台戲的戲台紅，象徵台灣文化深度與美學。整體色彩搭配與造型，呈現出國旗在空中飄揚時的反光效果與自信感，期望以此形象向世界展現這片土地上人民的希望，就如深愛的國家，堅韌無畏地展現與守護民主價值。

李政瀚和于薇表示，能夠將所學運用在國慶主視覺上，讓人非常興奮，極具挑戰，壓力不小，卻深感榮幸。在這裡，有多元、富包容與自由民主的社會型態，只要在這片土地上，就是一家人，為守護相同價值而努力著。

文化總會秘書長李厚慶說，文總身為國慶籌備委員會成員，自2017年起肩負國慶主視覺任務，多年來邀請多位新銳與資深設計師參與。2017年由設計師鄭司維擔任藝術總監，以具有台灣在地精神的「茄芷袋」作為發想，編織出美好台灣的想像；2018年邀請設計師葉忠宜，雙十字作為設計背景骨架，透過點的匯合，傳遞「台灣共好」團結意象；2019年由「O.OO工作室」設計師Pip、小肆捉刀，以大地綠搭配熱情紫，箭頭般右上的雙十符號，傳達出台灣追求進步的腳步不曾停歇。

李厚慶表示，2020年由「一件設計工作室」設計師曾國展，以多元聲音貫穿設計理念，象徵台灣大眾多元的聲音，都可以自由地表達，並且被聽見；2021年為「IF OFFICE」設計師馮宇，以金陽雙十象徵不放棄終會迎來的耀眼陽光，織入象徵熱情的桃紅色與自由的明亮綠，向在動盪年歲中依然努力不懈、堅守崗位的每一位台灣人致敬；2022年邀請「大象設計」，主視覺中多色凝聚的線段，代表台灣人民多元的族群與來自各地的不同聲音，在線段中隱含箭頭向內集中的意象，營造出你我同行的穿梭力道感。