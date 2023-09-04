雙十國慶英文名稱變成TAIWAN NATIONAL DAY

國慶籌備委員會今天舉行記者會，公布國慶主視覺設計，雙十國慶日的英文名稱變成了TAIWAN NATIONAL DAY，中文就是台灣國慶日。

國慶籌委會秘書長花敬群指出，今年國慶主題為「民主台灣 堅韌永續 2023 TAIWAN NATIONAL DAY 」，透過平面構成立體視覺面向，彎曲柔軟的線段，相互交疊延伸，代表台灣人民溫柔而堅韌的態度，帶出台灣這塊土地的永續精神。

國慶主視覺今天中午在「中華民國讚國慶」臉書曝光。花敬群說，國慶主視覺色彩以紅藍白國旗三原色為主，搭配代表海納百川的海水藍，加上廟宇的磚牆紅，以及傳統野台戲常見的戲台紅，象徵台灣文化的深度與美學。

花敬群表示，整體色彩搭配與造型，呈現出國旗在空中飄揚時的反光效果與自信感，當國旗隨風飄揚時，隨著光影產生不同深淺的色彩，象徵熱情多元、團結一致，期望以此，形象向世界展現這片土地上人民的希望，就如我們深愛的國家，堅韌無畏地展現與守護我們的民主價值。

花敬群說，今年國慶日以民主自由，堅韌為國，相互扶持，國際友好四大主軸，規畫節目，國慶大會開場，由2023年美國世界行進管樂大賽亞軍及最佳旗隊的台北市立建國高級中學樂旗聯隊演出；延續台日友好熱潮，慶籌會與中華文化總會，共同邀請日本關東東京農業大學第二高等學校吹奏樂部，參加國慶盛會表演，展現台日堅定友誼與青春魅力。