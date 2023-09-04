時力批政府與建商唱雙簧 財政部心中只有建商

時代力量發言人余佳蒨今天說，財政部推動「囤房稅2.0」方案，將建商手中餘屋進行年限分類，其中一年內餘屋適用稅率下限 2%，建商要求餘屋稅率應降回1.5％，政府多次與建商唱雙簧，就是護航偏袒建商與投機客，一搭一唱醜態畢露。

余佳蒨透過新聞稿指出，囤房稅2.0將囤房稅率微幅調升，難以遏止空屋大戶囤房，新法規還沒上路，建商得寸進尺，提出下修稅率，令人想起先前平均地權條例通過，內政部在子法訂定不溯及既往條款，主動幫投機客爭取解套空間。

余佳蒨表示，政府與建商唱雙簧，就是護航偏袒建商與投機客，囤房稅的目的，是去化空屋，釋出囤房，如果稅率訂得特別低，乾脆改名鼓勵囤房稅，稅率的高低非常重要，稅率要夠高，建商才不敢漫天喊價。

余佳蒨說，近年房價失控飆漲，政府推動居住正義的相關法案，裹足不前，屢次說出與民眾真實感受大相徑庭的話語，從房價屢創新高，內政部說房價溫和上漲；平均地權條例還沒上路，內政部說房市顯著降溫；房貸負擔能力微幅下降，內政部說壓力顯著改善。

余佳蒨指出，政府屢次用大內宣混淆視聽，掩飾飆漲失控的房價，不僅是自欺欺人，更是嚴重背離民意。

余佳蒨表示，民進黨終於在選舉前通過囤房稅 2.0，無法促使空屋釋出，時代力量主張大幅拉高囤房稅率，搭配空屋主動申報，有效打擊囤房空屋大戶，財政部心中只有建商，房屋政策見到建商就轉彎，請政府好好正視民眾面對高房價的無力與焦慮，別再讓買房成為年輕人的惡夢。