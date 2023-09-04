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嘉義女警偷拍案又現4名被害者 立委喊話侯友宜積極處理

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
時代力量立委陳椒華（中）、被害人委任律師張怡（右）上午舉行記者會，被害人透過委任律師張怡表示，該案發生在2021年9月，且被害人不只一人，嘉義縣警局經過1年多終於承認，還有其他4名女警也被偷拍。記者蘇健忠／攝影
時代力量立委陳椒華（中）、被害人委任律師張怡（右）上午舉行記者會，被害人透過委任律師張怡表示，該案發生在2021年9月，且被害人不只一人，嘉義縣警局經過1年多終於承認，還有其他4名女警也被偷拍。記者蘇健忠／攝影

嘉義警察局爆出有警員涉偷拍某女主管，時代力量立委陳椒華今天說，偷拍案發生至今約兩年，警政署沒有依法調查，現在又出現4名被害人，現任新北市警察局長廖訓誠、內政部警政署刑事警察局副局長陳明君，擔任嘉義縣警局長任內，涉嫌包庇吃案，請身為嘉義人的國民黨總統參選人、新北市長侯友宜積極處理。

陳椒華上午與受害者在立法院舉行記者會，陳椒華表示，嘉義縣女警性騷偷拍案發生至今約兩年，本案吃案包庇事證明確，嘉義縣兩位警察局前局長未依法成案，反而註銷案件，令加害人退休，不舉行性平會，包庇違法。

受害人指出，廖訓誠涉嫌吃案，在警政婦幼案件管制系統註銷案件，違反公務人員退休資遣撫卹法施行細則，銓敘部在退件案，沒有載明加害人涉及連續妨害秘密罪、性騷擾等罪嫌，已牴觸刑法，涉嫌使公務人員登載不實偽造文書。

受害人指控，陳明君在被害人提出申訴後，仍然不調查，不舉行性平會，違反性騷擾防治法及性別工作平等法，更主導讓基層承辦員警扛責，性騷擾零容忍在警察機關，只是口號。

受害人委任律師張怡說，本案發生在2021年9月6日，很明顯就是吃案，女警官被男同事偷拍私密部位，百分之百是性騷擾案件，警方卻回覆沒有輸入婦幼系統，廖訓誠當天就知道發生性騷擾，卻讓加害人五天內火速退休， 當銓敘部發現事有蹊翹，來電詢問，嘉義縣警察局對加害人涉及性騷擾，隻字不提。

張怡表示，侯友宜應該重視偷拍案件，因為他是嘉義人，這件事情涉及很多嘉義女性的權利，廖訓誠一路高升到新北市警察局，就是因為侯友宜的關係，尤其藍白陣營的性平問題，一直是對手攻擊的弱點，更是影響總統候選人民調的關鍵，侯友宜要積極處理，以免流失更多的女性支持者，進而讓民調跌得更低。

台灣警察工作權益推動協會顧問陳彥凱指出，依照性別工作平等法規範，雇主在知悉性騷擾後，應該採取立即有效的措施，其中包括檢視雇主是否有更有效的措施，防止性騷擾事件發生，但是當雇主變成公務機關，居然沒有任何法律可以約束公務機關。

陳彥凱認為，公部門的性平機制已經失靈，原有復審的機制，無法保障受害者權益，成為二度傷害當事人的幫兇，要求行政院人事行政總處會同保訓會研議中央性平調查機制，訂定公務機關違反性別工作平等法罰則，有效約束公務機關遵守性工法。

嘉義 警察

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