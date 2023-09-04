影／蔡英文柯P拜廟挑時間也挑座位 侯友宜挾藍優勢人氣旺

總統大選提前開跑，繼昨鴻海創辦人郭台銘來到新竹縣新埔褒忠亭義民廟參拜後，今天逢祭祀大典，總統蔡英文、民眾黨主席柯文哲難得同台參拜，在抵達時間與座位的巧妙安排下，蔡英文與柯文哲同場不同台，僅禮貌性打聲招呼，國民黨總統參選人侯友宜則晚40分鐘抵達現場，未與蔡、柯兩人碰頭，不過台上三人沒交集，但台下支持者與民意代表的互動，政治味十足。

原本民眾黨發給媒體採通為10點與蔡英文同時抵達，到前一天卻突然提前10分，不知是刻意避開，還是因總統為安考量，不過由於時間接近，柯文哲抵達不久，蔡英文後腳就來。

柯文哲也到場發揮新竹人優勢，與在場民代主動握手寒暄、還一度掏出名片交流，不過他全程未致詞、未接受媒體聯訪。主人公新竹縣長楊文科看見柯文哲也熱情問好，並邀柯坐在自己身旁。而蔡英文有中央執政優勢，在客委會楊長鎮和行政院副院長鄭文燦的陪同下，前來義民廟祭拜，受到新埔褒忠亭義民廟董事長、綠營大老林光華的熱情接待。

蔡英文與柯文哲兩人的座位在廟方的安排下，不僅隔條走道，中間還分別有楊文科、楊長鎮，雙方雖然有揮手打招呼，但全程零互動，眾人上前向義民爺參拜後，柯文哲當時原本欲離場，主持人也播報「柯主席另有要事，要先行離開，感謝柯文哲主席蒞臨現場。」不過在民眾黨竹縣議員林碩彥的挽留之下，柯文哲決定留下來聽蔡英文的致詞。

致詞時，林光華知道蔡英文明天將出訪非洲友邦史瓦帝尼，特別致贈平安符保佑蔡一路順利、平安，楊文科身為主人公一同上台，讓柯文哲獨自在台下顯得尷尬。輪到蔡英文致詞時，眼神也不斷飄往向林光華和低頭看稿，完全避開與柯視線。

蔡英文致詞完隨即離開，約莫幾分鐘後，柯文哲隨後也起身離開，兩人未有任何互動，柯文哲還刻意放慢速度告訴大家「等總統的車先走」，等待過程中，也有不少支持者要求合照，柯也大方和大家合影留念，現場僅有零星支持者喊「柯主席凍蒜」。

柯、蔡離開不久，侯友宜提早4分到場，這時天空突然下起小雨，楊文科冒雨在外等候迎接，看見侯便熱情迎上去，並緊緊牽住侯友宜的手，這時支持者夾道歡迎，不斷高喊「侯市長，凍蒜」，侯也大方和支持者一一握手打招呼，原本嚴肅的廟宇祭典瞬間熱鬧起來。

侯友宜在楊文科的陪同下，特別與10多位民意代表握手致意，互動熱絡。隨後國民黨籍立委林思銘、立委參選人徐欣瑩等多位民意代表同台，侯友宜致詞前逐一點名，並以一句客家話介紹自己，試圖拉近與客家鄉親的距離。

侯友宜有地方執政主場的優勢，楊文科更致詞直稱「台灣就需要侯友宜，他祝福侯心想事成。」侯友宜特別提及新北市有許多客家人口，他要延續客家文化歷史，推廣客家文化，讓客語深耕等，積極喊話，搶攻客家票的意味濃厚。