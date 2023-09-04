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影／嘉警偷拍案多人受害 陳椒華批局長包庇失職還升官

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
時代力量立委陳椒華（中）、被害人委任律師張怡（右）上午舉行記者會，質疑嘉義縣警察局日前遭爆有警員涉及偷拍某女主管，當時嘉義縣警局長、副局長，即現任新北市警察局長廖訓誠、內政部警政署刑事警察局副局長陳明君涉任內包庇吃案卻還升官。記者蘇健忠／攝影
時代力量立委陳椒華（中）、被害人委任律師張怡（右）上午舉行記者會，質疑嘉義縣警察局日前遭爆有警員涉及偷拍某女主管，當時嘉義縣警局長、副局長，即現任新北市警察局長廖訓誠、內政部警政署刑事警察局副局長陳明君涉任內包庇吃案卻還升官。記者蘇健忠／攝影

時代力量立委陳椒華、被害人委任律師張怡上午舉行「嘉警偷拍案多人受害，局長包庇失職還升官」記者會，質疑嘉義縣警察局日前遭爆有警員涉及偷拍某女主管，當時嘉義縣警局長、副局長，即現任新北市警察局長廖訓誠、內政部警政署刑事警察局副局長陳明君涉任內涉包庇吃案卻還升官。

被害人透過委任律師張怡表示，該案發生在2021年9月，且被害人不只一人，許多被害人根本不知道自己被偷拍小腿、大腿、私密部位，偷拍地點不僅限於警察局，還有嘉義縣連鎖大賣場、馬路等，「整個嘉義縣地區的女性都要小心」。張怡指控，時任嘉義縣警局長廖訓誠在案發後，依舊一路「高升」到新北市警局，外傳也是因為侯友宜的關係，性平議題一直是影響總統參選人民調的關鍵，呼籲侯友宜積極處理。被害人透過錄音檔補充，嘉義縣警局經過1年多終於承認，還有其他4名女警也被偷拍，難道嘉義縣是偷拍天堂嗎？該案未調查清楚就處分承辦人，企圖由基層警員扛責了事，但長官依舊高升。

時代力量立委陳椒華（中）、被害人委任律師張怡（右）上午舉行記者會，被害人透過委任律師張怡表示，該案發生在2021年9月，且被害人不只一人，嘉義縣警局經過1年多終於承認，還有其他4名女警也被偷拍。記者蘇健忠／攝影
時代力量立委陳椒華（中）、被害人委任律師張怡（右）上午舉行記者會，被害人透過委任律師張怡表示，該案發生在2021年9月，且被害人不只一人，嘉義縣警局經過1年多終於承認，還有其他4名女警也被偷拍。記者蘇健忠／攝影

嘉義 偷拍

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