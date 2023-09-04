影／藍提超思案3大質疑 籲政府公開超思股東名單與採購合約

國民黨上午舉行記者會，國家政策基金會副執行長凌濤提出三點質疑，指農業部的謊越扯越多，儼然變成超思發言人，為何不敢公開超思幕後股東名單與採購合約。

凌濤指出，針對超思的親屬或母公司，9月2日農業部在記者會表示，「超思公司與國內業者吳記蛋品有親屬關係脈絡」，「超思並非新手，原本就在做進口，進口最大量的就是日本雞蛋，之前做水煮蛋」，超思有親屬關係脈絡，有日本資源，有巴西管道。隔天的新聞稿卻說超思就是超思，沒有說它是誰的母公司或子公司，澄清超思和吳記蛋行雖是親屬關係，並無直接關聯。

凌濤質疑，資本額僅50萬的超思，可做6億蛋品生意，其中有1億蛋品補助，負責人秦語喬竟只出資1000元，僅占股0.2%。那麼其餘99.8%股份是誰擁有，採購合約怎麼寫，農業部到現在竟不敢公開，是不是有不可告人祕密。

凌濤表示，若照農業部說法，超思親屬可自己與日本或巴西做生意，那麼是否認證超思只是白手套，何種人需要白手套來進口雞蛋，還有台農投資從巴西跟菲律賓進口44萬顆蛋，負責人是台農發的代表人，即前農委會國際科簡任科長。為何巴西雞蛋不給公股背景的人買，卻給超思？

凌濤說，農業部稱與超思人員有親屬關係的老牌蛋商吳記蛋品，事實上有兩家，分別是岡山吳記蛋行和新北吳記蛋品股份有限公司。照農業部說法，吳記蛋品在南部，如果不是資本額僅2.5萬，且早已歇業的吳記蛋行，難道是另一家同樣與秦語喬家族有親屬關係脈絡的新北市吳記蛋品。

凌濤表示，無論岡山吳記或新北吳記，根據經濟部國貿局資料，這兩家進口實績都呈現微量甚至掛零，何來進出口實績，農業部講吳記蛋品是否也只是找一間業者當掩護而已。

凌濤說，若真如農業部所說，幕後股東是辛苦把蛋弄回台灣的業者，那請農業部公開合約跟幕後股東，讓全民給他拍拍手。但如果農業部不敢公開，是否代表可能有上下其手的可能，一個謊要用很多謊來圓，一個洞只會越補越大，農業部說清楚講明白，接受全民的監督。