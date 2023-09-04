義民節祭祀大典 蔡英文柯文哲罕見同台 隔空揮手打招呼
2023褒忠亭義民節今天舉行，總統蔡英文、民眾黨主席柯文哲難得同台參拜，這也是柯文哲宣布參選2024總統大選後，2人首次同台，不過兩人現場不僅座位相隔一條走道，也因不同時間到場，兩人僅隔空揮手打招呼，沒有其他互動。
柯文哲是在地新竹人，今天一早到場就積極與當地民代、義民廟等相關人士交換名片，現場媒體追問他「進口蛋價大撒幣」的看法，以及「是否要和侯友宜坐下來談」等問題，柯文哲都笑而未答，不發一語，一旁柯文哲的幕僚則喊話「今天沒有媒體聯訪。」
義民祭開始前，蔡英文也到場，她與柯文哲隔條走道，兩人中間還隔著新竹縣長楊文科、客委會主委楊長鎮，柯文哲隔空向蔡英文揮手，蔡英文隨後也點頭並揮手，兩人並沒有面對面談話，也沒有其他互動。
蔡英文致詞表示，再次參與義民廟慶祝祈福大典，每次到此都聽到鄉親講客家話，讓她備感熟悉，今天是客庄節慶中最重要的盛事，今年11月還有15大莊的連莊祭典活動，特別感謝董事長林光華等努力。義民爺的信仰是台灣本土的信仰，在義民廟隨處可看到「忠」「義」兩字，精神就是熱愛土地、保護家人，今天到此希望能把義民精神傳承下去，讓社會更團結。
蔡英文說，今年舉辦全世界第一個世界客家博覽會，背後仰賴很多客家鄉親，中央與地方團結合作，若近期有機會到總統府參觀，也會看到客家博覽會的特展。今天齊聚一堂就是不分你我與族群，一起打拼守護家園與台灣人的尊嚴，蔡英文致詞完，隨即就離開義民廟。
當蔡英文致詞完離開，不到一分鐘，柯文哲也往外走欲離開，柯文哲今天沒有致詞，離開時柯文哲巧遇民眾熱情搶著與他拍照，隨後就離開。據了解，國民黨總統參選人侯友宜預計10點40分到場，並不會巧遇蔡英文和柯文哲。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言