義民節祭祀大典 蔡英文柯文哲罕見同台 隔空揮手打招呼

2023褒忠亭義民節今天舉行，總統蔡英文、民眾黨主席柯文哲難得同台參拜，這也是柯文哲宣布參選2024總統大選後，2人首次同台，不過兩人現場不僅座位相隔一條走道，也因不同時間到場，兩人僅隔空揮手打招呼，沒有其他互動。

柯文哲是在地新竹人，今天一早到場就積極與當地民代、義民廟等相關人士交換名片，現場媒體追問他「進口蛋價大撒幣」的看法，以及「是否要和侯友宜坐下來談」等問題，柯文哲都笑而未答，不發一語，一旁柯文哲的幕僚則喊話「今天沒有媒體聯訪。」

義民祭開始前，蔡英文也到場，她與柯文哲隔條走道，兩人中間還隔著新竹縣長楊文科、客委會主委楊長鎮，柯文哲隔空向蔡英文揮手，蔡英文隨後也點頭並揮手，兩人並沒有面對面談話，也沒有其他互動。

蔡英文致詞表示，再次參與義民廟慶祝祈福大典，每次到此都聽到鄉親講客家話，讓她備感熟悉，今天是客庄節慶中最重要的盛事，今年11月還有15大莊的連莊祭典活動，特別感謝董事長林光華等努力。義民爺的信仰是台灣本土的信仰，在義民廟隨處可看到「忠」「義」兩字，精神就是熱愛土地、保護家人，今天到此希望能把義民精神傳承下去，讓社會更團結。

蔡英文說，今年舉辦全世界第一個世界客家博覽會，背後仰賴很多客家鄉親，中央與地方團結合作，若近期有機會到總統府參觀，也會看到客家博覽會的特展。今天齊聚一堂就是不分你我與族群，一起打拼守護家園與台灣人的尊嚴，蔡英文致詞完，隨即就離開義民廟。