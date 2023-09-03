2024決戰中台灣 柯文哲首場廟口開講9/9大甲鎮瀾宮

民眾黨台中市黨部晚間公布，「2024決戰中台灣，從台中出發！」總統參選人、民眾黨黨主席柯文哲9月9日起展開全台廟口開講宣揚理念，全台首場將於9月9日晚間7時到9時在大甲鎮瀾宮開講，聆聽基層民眾心聲，與全台民眾面對面。

民眾黨表示，台灣面對極端氣候、能源問題、缺水、缺電、缺地、缺工、缺人才的五缺問題、地緣政治帶來的戰爭風險，現在就是台灣命運的轉捩點，「你的選擇，決定台灣的未來是一個新政治」。

民眾黨認為，台灣應該要拋開過去藍綠互鬥的泥淖，不要再口號治國、債留子孫、製造仇恨對立；要讓台灣重新成為一個和諧、團結的國家，讓人民相信公平正義、司法可信。

民眾黨說明，柯文哲為了吹響「2024翻轉台灣，不再受藍綠意識形態綁架」的號角，藉由廟口開講，把「理性、務實、科學，重建廉能政府」的精神說給大家聽，首場廟口開講從台中出發，當天除柯文哲，包括台中第一選區立委參選人蔡壁如、民眾黨台中市黨部主委江和樹、無黨籍台中市議員陳廷秀等人都將出席。