郭台銘喊「讓內行人帶台灣拚經濟」葉元之同場不尷尬

鴻海創辦人郭台銘今出席新北市計程車職業工會40周年餐會。郭說，運將是民進黨最基本的支持群眾，「但防疫特別預算8千億，卻沒撥一塊錢給你們」。郭喊話，讓會做生意的「內行人」帶領台灣拚經濟，提升勞工收入。國民黨立委參選人葉元之今晚與郭同場，葉說跑攤本來就會遇到各黨派參選人，不會覺得有尷尬。

郭台銘今晚間赴新莊頤品大飯店出席新北市計程車職業工會餐會，郭現場人氣旺，不少民眾搶著跟郭合照、握手，現場席開百桌、近千人，場面座無虛席。郭台銘一進場，群眾夾道歡迎不斷喊「加油、凍蒜」。

新北市計程車職業工會理事長何頂立說，計程車司機工作很辛苦，一天跑10小時，空車率3小時，一個月休4天，收入4.5萬，但油錢開銷近2萬，希望這次疫情解封可以多載一些人，也盼多一些人來台灣，讓大家有錢賺。他說，司機最能聽到基層聲音，有情有義，誰對他們有恩「吃人一口還人一斗，滴水之恩湧泉相報」，感謝郭在疫情期間買BNT，捐錢讓他們早點打到BNT疫苗。

郭台銘說，運將每天接觸很多人，最了解基層民意，他推動主流民意就是要聽最基層聲音，提到運將每天扣除每天睡覺、空轉等待、吃飯及油錢，每月工資比基本工資還低，這還不是在疫情期間。他感嘆，民進黨政府編列防疫特別基金8千億，「有沒有撥個幾十億給你們？」

郭台銘指出，運將是民進黨最基本的支持群眾，竟然沒有撥一塊錢給大家，他認為不管是基本工資還是保險，政府投資一條捷運、高鐵都是幾百億，卻沒有投資在運將身上，應該讓資訊建立平台，減少空轉，讓訊息流通。郭喊話，應該讓會做生意的「內行人」帶領台灣拚經濟，台灣經濟起飛就能提升勞工收入，「郭台銘說到做到」。郭致詞結束，也到台下逐桌敬茶，誠意十足。