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郭台銘喊「讓內行人帶台灣拚經濟」葉元之同場不尷尬

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
郭台銘今晚間赴新莊頤品大飯店出席新北市計程車職業工會餐會，郭致詞完到台下逐桌敬茶，誠意十足。記者劉懿萱／攝影
郭台銘今晚間赴新莊頤品大飯店出席新北市計程車職業工會餐會，郭致詞完到台下逐桌敬茶，誠意十足。記者劉懿萱／攝影

鴻海創辦人郭台銘今出席新北市計程車職業工會40周年餐會。郭說，運將是民進黨最基本的支持群眾，「但防疫特別預算8千億，卻沒撥一塊錢給你們」。郭喊話，讓會做生意的「內行人」帶領台灣拚經濟，提升勞工收入。國民黨立委參選人葉元之今晚與郭同場，葉說跑攤本來就會遇到各黨派參選人，不會覺得有尷尬。

郭台銘今晚間赴新莊頤品大飯店出席新北市計程車職業工會餐會，郭現場人氣旺，不少民眾搶著跟郭合照、握手，現場席開百桌、近千人，場面座無虛席。郭台銘一進場，群眾夾道歡迎不斷喊「加油、凍蒜」。

新北市計程車職業工會理事長何頂立說，計程車司機工作很辛苦，一天跑10小時，空車率3小時，一個月休4天，收入4.5萬，但油錢開銷近2萬，希望這次疫情解封可以多載一些人，也盼多一些人來台灣，讓大家有錢賺。他說，司機最能聽到基層聲音，有情有義，誰對他們有恩「吃人一口還人一斗，滴水之恩湧泉相報」，感謝郭在疫情期間買BNT，捐錢讓他們早點打到BNT疫苗。

郭台銘說，運將每天接觸很多人，最了解基層民意，他推動主流民意就是要聽最基層聲音，提到運將每天扣除每天睡覺、空轉等待、吃飯及油錢，每月工資比基本工資還低，這還不是在疫情期間。他感嘆，民進黨政府編列防疫特別基金8千億，「有沒有撥個幾十億給你們？」

郭台銘指出，運將是民進黨最基本的支持群眾，竟然沒有撥一塊錢給大家，他認為不管是基本工資還是保險，政府投資一條捷運、高鐵都是幾百億，卻沒有投資在運將身上，應該讓資訊建立平台，減少空轉，讓訊息流通。郭喊話，應該讓會做生意的「內行人」帶領台灣拚經濟，台灣經濟起飛就能提升勞工收入，「郭台銘說到做到」。郭致詞結束，也到台下逐桌敬茶，誠意十足。

值得一提的是，國民黨立委參選人葉元之、民進黨立委參選人李坤城，今晚也到現場爭取支持。葉元之說，是受工會邀請才來，工會也有邀其他新北市議員，跑攤本就會遇到各黨派的人，不會尷尬。李坤城說，他是到現場才發現郭台銘也在。

國民黨籍立委參選人葉元之今到新北市計程車職業工會活動現場爭取支持。記者劉懿萱／攝影
國民黨籍立委參選人葉元之今到新北市計程車職業工會活動現場爭取支持。記者劉懿萱／攝影
民進黨立委參選人李坤城今到新北市計程車職業工會活動現場爭取支持。記者劉懿萱／攝影
民進黨立委參選人李坤城今到新北市計程車職業工會活動現場爭取支持。記者劉懿萱／攝影
鴻海創辦人郭台銘今出席新北市計程車職業工會40周年餐會，並喊話讓會做生意的「內行人」帶領台灣拚經濟。記者劉懿萱／攝影
鴻海創辦人郭台銘今出席新北市計程車職業工會40周年餐會，並喊話讓會做生意的「內行人」帶領台灣拚經濟。記者劉懿萱／攝影

郭台銘 運將 葉元之

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