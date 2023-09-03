徐巧芯稱巴西進口蛋謀財害命又一樁 吳欣岱：真的女館長

國民黨台北市議員徐巧芯踢爆，從巴西進口的雞蛋氯黴素超標，食用恐致癌，痛批蔡政府「謀財又害命，並稱資料都是政府公開的資料，歡迎提告。台灣基進內湖南港立委參選人吳欣岱狠酸：「徐巧芯真的女館長」。

吳欣岱表示，造謠做政治攻擊，專業內容不先查證就出來嚇人打擊產業，連氟甲磺氯黴素跟氯黴素不同都不知道，被踢爆又吵「這是政府公開資料」。

吳欣岱質疑，政府公開資料徐巧芯看不懂嗎？當兩屆議員連查資料都不會，民意代表預算連服務處租金都沒付了，請個助理查證不難吧？

吳欣岱強調，講錯話不是潑婦罵街叫人家提告，不告就表示你是對的欸。陳之漢好歹也只是個普通民眾，徐巧芯一個民意代表標準那麼低還想選立法委員，台北人沒那麼沒知識吧。