聽新聞
test
0:00 / 0:00
徐巧芯稱巴西進口蛋謀財害命又一樁 吳欣岱：真的女館長
國民黨台北市議員徐巧芯踢爆，從巴西進口的雞蛋氯黴素超標，食用恐致癌，痛批蔡政府「謀財又害命，並稱資料都是政府公開的資料，歡迎提告。台灣基進內湖南港立委參選人吳欣岱狠酸：「徐巧芯真的女館長」。
吳欣岱表示，造謠做政治攻擊，專業內容不先查證就出來嚇人打擊產業，連氟甲磺氯黴素跟氯黴素不同都不知道，被踢爆又吵「這是政府公開資料」。
吳欣岱質疑，政府公開資料徐巧芯看不懂嗎？當兩屆議員連查資料都不會，民意代表預算連服務處租金都沒付了，請個助理查證不難吧？
吳欣岱強調，講錯話不是潑婦罵街叫人家提告，不告就表示你是對的欸。陳之漢好歹也只是個普通民眾，徐巧芯一個民意代表標準那麼低還想選立法委員，台北人沒那麼沒知識吧。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言