農業部強調超思資金調度強 侯辦質疑過去如何進口雞蛋

貿易商超思去年九月成立，資本額僅五十萬元，引發爭議，但農業部強調超思是因為資金調度實力堅強，才獲政府1.7億元補助。國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室發言人詹為元表示，超思過去沒成立公司，卻協助其他進口商進口雞蛋，不就證實過去都用人頭公司，或用別人掛名？對此感到質疑。

農業部昨表示，超思絕非一人公司，其家族長期與日本合作，資金調度實力堅強，與南台灣長期做雞蛋進口的吳記蛋品親屬關係有脈絡，且有巴西的資源，今年3月台灣缺蛋嚴重時，超思巴西進口雞蛋報價相對其他廠商便宜，因此最後才選擇與超思合作。

詹為元說，超思真正令人詬病的是，明明有其他幾家老字號，且資本額雄厚的公司（如：台農發、中央畜產會），但委託進口數量最多卻給了一個資本額僅有50萬元的超思公司，非常不尋常。

詹為元指出，農業部回應也很弔詭，說超思過去有協助其他進口商進口國外雞蛋，但沒自己成立公司，這不證實過去都用人頭公司或者不想自己負責所有用其他人掛名嗎？再加上這次有幾批巴西進口的蛋出了問題，有血癌的風險，更令民眾人心惶惶。

詹為元批，這令人不禁想問，為什麼在民進黨執政底下，我們的連吃顆蛋都要擔心，我們連一個與政府合作的公司都這麼詭異，不符合一般商業認識，擔心是否從中謀取利益，為什麼一個政府要讓大家擔心這麼多？對此無法理解。