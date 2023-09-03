【重磅快評】郭台銘喝不成整合咖啡 改吃志玲豆腐？

鴻海創辦人郭台銘力邀對手侯友宜、柯文哲喝「整合牌咖啡」，眾人避之唯恐不及；今天又傳出郭台銘有意找第一名模林志玲當副手，立即被林志玲方面溫柔否認，碰了個軟釘子。為了選總統，郭台銘無所不用其極，能蹭盡量蹭，首富加名模若成真，新聞將比選聞還吸睛，搞不清楚到底是候選人還是當網紅，郭台銘恐怕只是再次證明自己是政治門外漢。

媒體報導，郭台銘目前副手鎖定在「高知名度、熱心慈善公益、女性」三項條件，傳出熱心公益的林志玲也成為郭台銘的徵詢對象，但尚無結果。林志玲透過經紀人回覆媒體表示，林志玲對政治不甚了解，只希望大家健康社會平和、世界和平、天天快樂，「如果真的是林志玲，那就會變成Barbie Land（芭比樂園）」。郭競辦發言人黃士修僅回應，「我真的不知道」。

自從國民黨正式提名侯友宜參選總統後，郭台銘始終不放棄，完全忘記自己5月17日臉書貼文，「我將信守承諾，盡最大努力支持侯市長勝選，戰勝2024的大選，讓無能的政府下架」；尤其郭台銘8月28日大動作宣布參選後，表面佯稱整合，實際卻是在野黨整合的最大攪局者。

「非綠聯盟」難以成軍，不僅重傷侯友宜聲勢，柯文哲與郭台銘支持者重疊高，導致柯近來民調也顯著下滑。侯友宜曾三顧茅廬要求見郭台銘，卻不得其門而入，8月26日「郭侯密會」，兩人原說好要保密，結果郭陣營又走漏消息，讓侯三條線；郭柯在金門相會，前一天「山盟海誓」，隔一天「全都忘記」，兩人8月30日在北市計程車工會普渡餐會「巧遇」，柯文哲寧願苦等25分鐘，也不想營造同框畫面，最後兩人僅寒暄20秒，柯拋下一句「再聯絡」就快閃離場。

郭台銘整合咖啡走味，因為少了誠信這一味，團結整合只是空話，「王不見王」成為最大公約數。郭台銘說，最好的方式就是侯、柯和他3人直接談，最近一定會約時間。外傳830「喝咖啡」，但侯直接否認，「從來從頭到尾都沒有接到這個消息，不知從何而來？」柯文哲也說，不要每天在媒體放話，誰受得了？國民黨主席朱立倫昨在黃復興黨部造勢大會，意有所指喊出「團結可以讓自私的人玩不下去」。

本來是「等一個人咖啡」，但缺乏互信基礎，郭董的邀約變成「等一群人咖啡」。台語經典歌曲「走味的咖啡」歌詞：「人若問我無你怎樣過日子，我攏講你親像一杯咖啡，燒的時這呢香甜、冷的時苦澀無味」，侯、柯聽來應該心有戚戚焉；尤其最後一句「你的愛若真，哪會這忍心，放阮一嘴一滴珠淚透著走味的咖啡」，或許唱出許多藍營支持者的心聲。

喝不成整合咖啡、踢到志玲鐵板，郭台銘應該想想，問題出在哪裡？