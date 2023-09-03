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「全國最深藍」大新店選戰白熱化 綠營陸空戰並進突圍

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市議員陳乃瑜（右）陪立委參選人曾柏瑜（左）跑行程，深入基層。記者李成蔭／攝影
新北市議員陳乃瑜（右）陪立委參選人曾柏瑜（左）跑行程，深入基層。記者李成蔭／攝影

民進黨總統參選人賴清德近期頻攻國民黨總統參選人侯友宜本命區新北，日前也到新店區跑行程，希望能發揮母雞帶小雞效應，拉抬民進黨立委參選人曾柏瑜聲勢。曾柏瑜勤跑基層、政策客廳會打底，10月將成立總統立委聯合競總；現任立委羅明才也在臉書宣布，23日成立大文山區國民黨總統立委後援會，選情逐漸升溫。

新北市議員陳乃瑜大力輔選曾柏瑜，協助曾拓展知名度；羅明才有現任立委優勢，透過立法院財政委員會下鄉考察等方式，深入基層，也貼近第一線里長、議員，爭取資源建設地方。

曾柏瑜表示，她數度參選大新店區議員、立委，選民對她不陌生，但畢竟任職民代時間較短，要更努力讓大家認識，目前除持續勤跑基層，也主打交通、社福、觀光發展等議題，規畫多場客廳會、工作坊與民眾討論政策，16日會舉辦大型親子活動，預計10月與賴清德成立聯合競選總部。

陳乃瑜分享，她跟曾柏瑜過去在318學運結識，有革命情感，她選議員時，時任議員的曾柏瑜也很幫忙，她理當全力輔選。陳也說，大新店區需要改變之處很多，長久以來交通問題遲實沒得到解決，也欠缺公托資源，且大新店選民結構藍大於綠，綠要用更大力氣拚翻轉。

藍營黨務人事分析，新店堪稱是全國最深藍選區，現任立委羅明才優勢大，被看好連任機會大，挑戰八連霸應能成功達陣，會不會擔心選民喜新厭舊？藍營人士評估，羅性格親民，大小活動親力親為，基層組織相當扎實，羅問政成績不俗，也是他能一再連任的原因。

地方人士觀察，曾柏瑜近來勤跑基層，陳乃瑜時而陪同、時而分進合擊，多少能鬆動羅明才基層組織，新店近年外來有不少新移入人口，曾柏瑜努力要吸引中間及青年選票。

立委羅明才（左四）拚八連霸，基層實力雄厚。記者李成蔭／攝影
立委羅明才（左四）拚八連霸，基層實力雄厚。記者李成蔭／攝影

議員 羅明才

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