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蔡英文總統出席秋祭大典 賴清德陪同

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
中華民國112年秋祭忠烈殉職人員典禮於今天上午10時在台北市圓山國民革命忠烈祠舉行，蔡英文總統擔任主祭。圖／總統府提供
中華民國112年秋祭忠烈殉職人員典禮於今天上午10時在台北市圓山國民革命忠烈祠舉行，蔡英文總統擔任主祭。圖／總統府提供

中華民國112年秋祭忠烈殉職人員典禮上午10時在台北市圓山國民革命忠烈祠舉行，蔡英文總統擔任主祭，副總統賴清德、行政院長陳建仁、立法院長游錫堃、司法院長許宗力、監察院長陳菊及考試院副院長周弘憲陪祭。

陪祭人員及遺族代表就定位後，蔡總統在總統府秘書長林佳龍與副秘書長張惇涵陪同下，抵達忠烈祠，隨後典禮開始，鐘鼓齊鳴，主祭、陪祭、與祭人員就位，奏國歌，蔡總統向國民革命烈士之靈位獻花；恭讀祭文後，蔡總統率同陪祭及與祭人員行三鞠躬禮；典禮後，蔡總統及賴清德等向烈士遺族代表致意。

蔡總統在臉書說，今天是九三軍人節，向所有國軍弟兄姊妹，表達誠摯感謝。軍人節只有一天，但國軍保家衛國，是365天，不分晝夜，更沒有假日。

賴清德在臉書表示，今天是九三軍人節，是中華民國國軍傳承光榮歷史最具代表性的日子。早上他陪同蔡總統到圓山忠烈祠參加秋祭忠烈殉職人員典禮，向為國犧牲的忠烈人員致意。今天要特別感謝國軍弟兄姊妹，不分晝夜堅守崗位，守護國家安全，同時，也要向所有軍眷家屬，表達最高的敬意與感謝。

軍人節 國軍 忠烈祠

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