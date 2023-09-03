九三軍人節 賴清德：全體國人做國軍最堅強的後盾

今天是九三軍人節，副總統賴清德在臉書表示，今天是中華民國國軍傳承光榮歷史最具代表性的日子。早上他陪同蔡英文總統到圓山忠烈祠參加秋祭忠烈殉職人員典禮，向為國犧牲的忠烈人員致意。在今天，要特別感謝國軍弟兄姊妹，不分晝夜堅守崗位，守護國家安全，同時也要向所有軍眷家屬，表達最高的敬意與感謝。

賴清德說，國軍是國家安全的根本，給予國軍最大的支持，是政府的責任。在蔡總統與全體國軍7年多來的共同努力下，國軍的戰力品質持續提升。國機國造和國艦國造計畫，已經陸續達成目標。同時也推動新制教召及強化全民國防兵力結構調整方案，透過革新和調整，多面向提升國軍戰力。

賴清德指出，台灣位處民主陣營對抗威權的第一線，國軍是站在守護台海和平的最前線。當全球關注印太區域和平穩定之際，全體國人更要團結一致對外，做國軍最堅強的後盾，向世界展現台灣守護民主自由的決心。

賴清德表示，這幾天正逢颱風來襲，國軍各單位持續協力地方災害防備，他要感謝投入救災與重建的弟兄姊妹，大家辛苦了。