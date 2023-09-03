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九三軍人節 賴清德：全體國人做國軍最堅強的後盾

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德陪同蔡英文總統到圓山忠烈祠參加秋祭忠烈殉職人員典禮。圖／總統府提供
副總統賴清德陪同蔡英文總統到圓山忠烈祠參加秋祭忠烈殉職人員典禮。圖／總統府提供

今天是九三軍人節，副總統賴清德在臉書表示，今天是中華民國國軍傳承光榮歷史最具代表性的日子。早上他陪同蔡英文總統到圓山忠烈祠參加秋祭忠烈殉職人員典禮，向為國犧牲的忠烈人員致意。在今天，要特別感謝國軍弟兄姊妹，不分晝夜堅守崗位，守護國家安全，同時也要向所有軍眷家屬，表達最高的敬意與感謝。

賴清德說，國軍是國家安全的根本，給予國軍最大的支持，是政府的責任。在蔡總統與全體國軍7年多來的共同努力下，國軍的戰力品質持續提升。國機國造和國艦國造計畫，已經陸續達成目標。同時也推動新制教召及強化全民國防兵力結構調整方案，透過革新和調整，多面向提升國軍戰力。

賴清德指出，台灣位處民主陣營對抗威權的第一線，國軍是站在守護台海和平的最前線。當全球關注印太區域和平穩定之際，全體國人更要團結一致對外，做國軍最堅強的後盾，向世界展現台灣守護民主自由的決心。

賴清德表示，這幾天正逢颱風來襲，國軍各單位持續協力地方災害防備，他要感謝投入救災與重建的弟兄姊妹，大家辛苦了。

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