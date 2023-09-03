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徐巧芯批進口巴西蛋謀財害命 綠委嗆沒有比這更下三濫

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
國民黨台北市議員徐巧芯指控，超思進口雞蛋氯黴素超標，食用恐致癌。圖／聯合報系資料照
國民黨台北市議員徐巧芯指控，超思進口雞蛋氯黴素超標，食用恐致癌。圖／聯合報系資料照

國民黨台北市議員徐巧芯指控，超思進口雞蛋氯黴素超標，食用恐致癌，民進黨立委洪申翰今天說，徐巧芯指控政府謀財又害命，為了打擊執政黨，不惜用謠言造成市場恐慌，真的沒有比這更下三濫，難道讓沈浸在造謠跟扭曲當中，有助於母雞加速下蛋。

洪申翰下午在臉書發文指出，徐巧芯昨天晚上拿著超思進口巴西雞蛋，極少數在邊境檢驗不合格的資料，惡意指控政府謀財又害命，這是最惡質的謠言和散布恐懼，進口雞蛋是個專業，過程的把關很嚴謹，但邏輯沒有那麼複雜。

洪申翰說，要拿到出口國的檢疫與衛生證明文件，進口的雞蛋要逐批檢驗，到了台灣後，要經過農業部防檢局針對檢疫問題的逐批檢驗，過了檢疫這關，還要再經過衛福部食藥署針對安全的逐批檢驗。

洪申翰表示，出口國出來不合格的雞蛋，不用大驚小怪，重點是邊境的逐批檢驗，把不合格的雞蛋驗出來，然後全數銷毀或退運，每批進口蛋都會受檢驗，只要有一個環節不合格，就進不了台灣，就是這麼簡單。

洪申翰指出，各個雞蛋出口國或進口商，都可能有極少數的蛋檢驗不合格，重點是嚴格地落實退運跟銷毀，不用大驚小怪，徐巧芯刻意凸顯超思居然有被檢驗出不合格，隱蔽完整風險管理資訊，胡謅出一大篇狀似政府跟特定廠商超思秘密合謀，要來謀財又放水害命的指控，這是最惡劣的扭曲造謠。

洪申翰說，政府應該強化雞蛋供銷的風險管理體質，但立法院上個會期，行政院提出用疫後經濟特別預算，補助禽舍的優化改建，降低未來蛋業的產銷風險，同樣被在野黨批評為大撒幣的政策買票，更不用說缺蛋時，政府緊急應變，補貼進口價差，平抑蛋價，事後又被打成掏空國庫，難道是要政府躺平。

雞蛋 洪申翰 超思 徐巧芯

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