陳吉仲遭控圖利進口蛋廠商 徐巧芯：歡迎提告笑你不敢

國民黨日前質疑農業部專案進口雞蛋有圖利特定貿易商之嫌，被點名的「超思」強調沒拿政府補助款；農業部長陳吉仲今表示，絕對沒有把錢直接補助9家貿易業者，若刻意不實抹黑、稱有食安問題，或者汙衊圖利等，農業部會提告。北市議員徐巧芯在Facebook發文表示「歡迎提告，笑你不敢」。

國民黨追查進口雞蛋貿易商超思公司是1人公司，徐巧芯說，「超思」進口的蛋可能致癌，抽查檢出氟甲磺氯黴素0.021ppm、氟甲磺氯黴素胺0.008ppm，恐引發貧血與血癌疑慮，讓一家奇怪的公司進口不合食安的蛋到台灣，還要讓國庫虧損變相補貼，政府到底做何居心？

陳吉仲回應，進口雞蛋非常不容易，針對不實指控昨天已完整做出說明，若再刻意抹黑，像是說進口雞蛋有食安問題，或是有所謂的汙衊、圖利等，那他們會來進行提告。

徐巧芯則再度發文表示，自己對農業部的質疑，都有引用政府公開資料，陳吉仲要生氣，不如公開與超思的「合約」，講清楚跟對方採購的價格，不要告訴我們又是機密要封存30年，「歡迎提告，笑你不敢」。