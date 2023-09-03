影／進口巴西蛋屢遭質疑 陳吉仲怒了：再抹黑就提告

政府專案進口雞蛋，卻爆出配合貿易商「超思」去年9月才成立、資本額僅50萬，引發爭議，國民黨立法院黨團總召曾銘宗昨質疑是人頭公司，同黨北市議員徐巧芯今也再發文質疑超思進口蛋；對此，陳吉仲嚴正重申，再不實抹黑就提告。

國民黨立法院黨團曾銘宗昨指出，超思負責人秦語喬是老闆也是董事，但僅出資1000元，質疑他是人頭，這公司是人頭公司；徐巧芯今則表示，大家都覺得怎麼可能會有一家公司（超思）剛設立，資本額才50萬元，能標到上億雞蛋採購案。

農業部長陳吉仲今南下南投，赴農村水保署視察土石流災防準備工作，會後他重申，進口雞蛋非常不容易，針對不實指控昨天已完整做出說明，若再刻意抹黑，像是說進口雞蛋有食安問題，或是有所謂的汙衊、圖利等，那他們會來進行提告。

陳吉仲說，昨天再次強調進口雞蛋是非常不容易，若無法取得該出口國的雞蛋檢疫證明、沒辦法有專業的雞蛋貿易、沒檢疫證明跟安全衛生證明、沒到案的合理價格等這4個條件，就無法進口雞蛋，所有雞蛋進口貿易業者也都有相關經驗。

只要符合上述4個條件進來的雞蛋，透過農業部的價格吸收，扮演非常重要的穩定國內雞蛋需求，針對外界許多的不實指控，昨天已經完整的做出說明，期待外界再檢視這雞蛋進口專案，應該是有沒有達到這樣的一個相關成效。

陳吉仲嚴正重申，不要再傳遞錯誤的訊息，或者是故意抹黑扭曲，該部次長陳駿季在昨天的記者會已經有說明的非常清楚，如果再刻意的不實、抹黑，比如說進口的雞蛋有食安問題，或者是有所謂的汙衊、圖利等，那他們會來進行提告。