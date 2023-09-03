黃珊珊：民眾黨內參民調 柯文哲穩居第二

民眾黨總統參選人柯文哲競選總幹事黃珊珊今天說，民眾黨有內參民調，柯文哲目前穩居第二，選舉不是比民調，如果只是為了要見面談誰跟誰配，誰做老大，或者誰做幾年，真的不必浪費媒體版面。

黃珊珊上午在臉書發文，每天都有很多份大選民調，民眾黨也有內參民調，柯文哲目前穩居第二名，但是距離選舉還有四個多月，每一天可能都有很多變化，還是那句老話，每個機構都有各自不同趨勢與結果，民調高高低低，參考改正就好。

黃珊珊說，人民最關心的，還是自己的生活，下一代的未來，領導人要清楚地告訴百姓，將來要如何治國，帶領台灣面對未來挑戰，如果觀察四年前總統大選的選舉結果與民調比較，可以看出各家民調的準確度與公信力，有些很離譜的，聽聽就好了。

黃珊珊表示，民調不要只看一天新聞，更不要只看一家，因為很容易被下標題與操作，每家都看看都聽聽，客觀評估，做自己的主人，成為真正的自由選民，選舉不是比民調，是比民心，如果只是為了要見面談誰跟誰配，誰做老大，或者誰做幾年，其實真的不必再浪費時間與媒體版面。

黃珊珊指出，大家要談，就應該是談政府體制改革、國土規畫、能源配置、居住正義與分配問題，更重要的是未來高齡少子、經濟衝擊的解決方案，台灣的未來不只是下架民進黨，是如何上架聯合政府。

黃珊珊認為，政黨間應該放下意識形態，團結台灣，創造和諧社會，建立聯合政府，創造兩岸和平，這些絕對不該只是政黨間或個人間談權位分配，希望幫台灣找一個好總統，打造更好的台灣給下一代。