挺賴清德兩樣情，新竹縣鄭永金家族重要性升高，林光華為何沒落？

藍綠白郭力拚2024年總統大選，郭柯都到桃園、新竹等地搶客家票，民進黨總統參選人賴清德對於開拓「非綠縣市」早有準備。4月賴清德頻繁到新竹走動，兩周內跑四次新竹，賴清德為各縣市競選總部主委授證，桃園市由國策顧問客家大老范振修擔任主委，新竹市主委由民進黨立院黨團總召柯建銘接掌，新竹縣主委為竹北市長鄭朝方擔任，布局都有特殊意義。

賴清德目前在各陣營總統參選人中，民調領先，但賴清德的目標，是拿到過半選票當選總統、國會席次民進黨單獨過半，開拓中間及非綠選票也成為目標。

民進黨近年面對各層級選舉時，「桃竹竹」畫分為同一區塊，但新竹縣一直被視為藍營票倉，不易攻破，2016年蔡英文參選總統時，民進黨利用地方派系恩怨，向國民黨背景的前新竹縣長鄭永金遞出橄欖枝，開啟民進黨與鄭家合作，延續至今。

2016年民進黨禮讓鄭永金參選立委，鄭永金敗選選，但兒子鄭朝方延續政治香火，繼續與民進黨合作。鄭朝方加入民進黨，先在中央黨部擔任客家部主任，2018年參選新竹縣長失利，2020年再參選新竹縣第二選區立委又失利，但得票率逐漸升高。

2022年鄭朝方參選竹北市市長，以突破四成得票率當選，竹北市層級不高，卻是台灣人口第二多、人口密度最高的縣轄市，為民進黨搶下了客家票倉的灘頭堡。鄭朝方2022年當選民進黨竹縣黨部主委，重要性隨之升高。

賴清德參選總統，找鄭朝方擔任新竹縣競總主委，鄭家地位又被外界看見。據悉，如此布局是為了桃竹竹三縣市主要操盤手緊密合作，才能發揮最大戰力。為民進黨效力30年的柯建銘一直固守竹市及竹縣，這次與鄭朝方合作，找到了三位新血代表竹市及竹縣參選立委，分別是交大教授林志潔參選新竹市立委、新世代幕僚詹紀緹參選竹縣第一選區立委及交大教授曾勝凱參選竹縣第二選區立委，緩解了民進黨的人才荒壓力。

民進黨在新竹縣也有其內部整合問題，鄭朝方多次選舉立下戰功後，鄭家地位逐漸穩固。客家基層人士分析，鄭家與賴清德合作，鄭家勢力卻有擠壓傳統民進黨竹縣客家基層的情況，擔任過新竹縣長的民進黨客家大老林光華，雖然支持賴清德，但在2020年立委選舉，卻支持由民進黨轉投國民黨的林為洲，對民進黨立委參選人周江杰若即若離，林光華雖然在新竹縣地位不變，民進黨竹縣操盤者轉換已經清晰可見。