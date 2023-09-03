雙城論壇讓蔣萬安穿小鞋 學者籲蔡政府：共機資訊均及時公布

台北市長蔣萬安首度參與的台北上海雙城論壇已順利落幕，這次隨行參訪的政治大學外交系副教授黃奎博今天也在臉書貼出本報社論「蔡政府又為何急著給台北市長穿小鞋？」黃奎博認為，共軍軍演過去都是隔天發布，但蔣萬安出發當天，卻是破例當天及時發布，還喊話「要求中共不再軍演」。黃認為，「蔡政府真的不需要讓蔣萬安穿小鞋，擺明刻意對著蔣萬安，『一個中央政府對地方政府，怎麼這麼小心眼』」。

本報社論今天提到，「雙城論壇能淡化政治味，本身就是政治的藝術。相比大陸展現彈性，不堅持依慣例安排國台辦主任、上海市委書記出場，蔡政府卻是破例安排國防部在蔣萬安出發日發布及時軍機擾台資訊，國安會秘書長喊話蔣萬安「要求中共不再軍演」。就算陸方以客為尊是統戰，但蔡政府又為何急著給台北市長穿小鞋？」

黃奎博今天也在臉書貼出本報聯合報社論內容，黃認為，對比去年美國眾議院議長裴洛西訪台，當時中共飛彈已經飛過台北，民進黨政府卻連公布都沒有公布，還是日本媒體公布後，台灣人民才知道，他認為，蔡政府根本是雙標，呼籲蔡政府應積極去思考，未來基於讓國民更有憂患意識、加強國民心防，所有的共機繞台都應該要當天隨時公布，才能更有效果及能見度，甚至讓刷手機的年輕人，也都要看得到。

對於蔡政府在蔣萬安雙城論壇出發日當天，破例立刻公布軍機擾台資訊，黃奎博認為，擺明就是刻意對著蔣萬安，他也呼籲，過去這些共機資訊都是隔天公布，若蔡政府沒有其他更好理由，就在這次破例在蔣萬安出發時公布後，應該每天固定時間，及時發布共機繞台的相關訊息。