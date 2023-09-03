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徐巧芯批進口巴西蛋「謀財又害命」陳吉仲回應語帶怒氣

聯合報／ 記者賴香珊胡瑞玲／台北即時報導
針對北市議員徐巧芯指政府進口巴西但謀財害命，農業部長陳吉仲怒回完全不專業、完全不是事實、完全誤導。記者賴香珊／攝影
針對北市議員徐巧芯指政府進口巴西但謀財害命，農業部長陳吉仲怒回完全不專業、完全不是事實、完全誤導。記者賴香珊／攝影

國民黨北市議員徐巧芯指控，超思進口雞蛋氯黴素超標食用恐致癌，農業部陳吉仲今前往南投赴農村水保署視察土石流災防準備工作，被問到時語帶怒氣表示，這樣的指控「完全不專業、完全不是事實、完全誤導」，重申邊境都有嚴格把關，不合格雞蛋不會流入國內市場。

陳吉仲今受訪時表示，這樣的指控扭曲了整個雞蛋專案進口，對整個消費者權益幫助的政策。陳吉仲說，所有專案進口的雞蛋，衛福部食藥署在邊境就會進行相關抽驗，只要不合格，或是不符合防檢署建議條件，不是退運就是銷毀，完全不會進入國內市場。

陳吉仲強調，國內市場雞蛋都是安全、合格的，所有故意扭曲事實的資訊請勿再傳遞，會造成國內雞蛋市場供需的影響，重申農業部已多次強調，邊境檢驗，食藥署都有嚴格把關，不合格雞蛋不會流入國內市場。

雞蛋 陳吉仲 農業部

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