地方助郭台銘連署態度轉保守 藍委：影響未來參選氣勢

鴻海創辦人郭台銘宣布參選總統，展開連署作業，國民黨以黨紀嚴防。傳出藍營地方對協助連署按兵不動，國民黨立委謝衣鳯今天表示，若助郭台銘連署，破壞在野團結合作，未來在參選這條路上，氣勢恐有所不足。

國民黨發文地方黨部，要求所有黨內從政者和基層黨員，不應該協助郭台銘完成總統參選連署，也不能為他黨候選人助選或造勢相關活動。

謝衣鳯說，相信黨內從政同志都清楚，即使此次他們沒有參與選舉，但國民黨在2024年總統及立委選舉，如果無法拿到大多數選票，或是幫助郭獨立參選，破壞在野團結合作，未來在參選這條路上，氣勢會有所不足。

謝衣鳯表示，相信大家有志一同，不會協助郭台銘連署獨立參選，這樣才不會破壞在野合作。