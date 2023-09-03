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對國軍表達感謝 蔡英文：明年國防總預算6068億創新高

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統。圖／聯合報系資料照片
蔡英文總統。圖／聯合報系資料照片

今天九三軍人節，蔡英文總統在臉書表示，向所有國軍弟兄姊妹，表達誠摯的感謝。政府給國軍最大的支持，明年度國防總預算達到6068億，創下歷史新高。國軍營舍環境，持續改善，明年底能讓超過6萬名國軍有更舒適生活環境。

蔡總統說，軍人節只有一天，國軍保家衛國是365天，不分晝夜，沒有假日。國軍弟兄姊妹都在各自崗位，為了守護國家努力。大家不分晝夜落實戰訓任務，捍衛領海領空；疫情期間，投入各項防疫工作。抗旱期間，國軍投入水庫清淤作業；當風災來臨，也是國軍協助道路搶通、物資載運，還有各項災後重建工作。

蔡總統表示，國家有需要，人民有需求，國軍就會趕到第一線，完成各項任務。這就是專業的國軍，也是讓人民安心的國軍。

蔡總統說，這幾年來推動國防改革，強化訓練內容，提升後備戰力，落實國防自主，除了確保國家安全，更向世界，展現守護民主自由的決心。日常生活，因為有國軍的守護而安心，國家也因為國軍的付出而強大。

國軍 軍人節

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