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進口巴西蛋恐致血癌 徐巧芯：政府謀財又害命作為又一樁

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
巴西出口「帶殼蛋（LARGE WHITE EGGS （54G-60G）＆EXTRA WHITE EGGS （60G-66G）-GRADE A）」檢出動物用藥殘留含量不符規定，進口商為超思股份有限公司；目前，農業部已暫停從巴西進口雞蛋。圖／食藥署提供
巴西出口「帶殼蛋（LARGE WHITE EGGS （54G-60G）＆EXTRA WHITE EGGS （60G-66G）-GRADE A）」檢出動物用藥殘留含量不符規定，進口商為超思股份有限公司；目前，農業部已暫停從巴西進口雞蛋。圖／食藥署提供

國民黨追查進口雞蛋貿易商超思公司是1人公司，台北市議員徐巧芯表示，「超思」進口的蛋可能致癌。超思進口的雞蛋，抽查檢出氟甲磺氯黴素0.021ppm、氟甲磺氯黴素胺0.008ppm，氯黴素因具骨髓毒性，濃度高時恐引發再生性不良貧血和致血癌的疑慮，「簡直又是一次政府『謀財又害命』的惡質作為！」

徐巧芯表示，讓一家奇奇怪怪的公司進口不合食安的蛋到台灣，農業部還要讓國庫虧損變相補貼，政府到底做何居心？

她要農業部回答如下問題：

●️巴西蛋品質不佳，為何會在收購名單中？

●是誰給「超思」公司巴西蛋的收購保證？

●「超思」的八千多萬顆蛋錢誰付的？每批價格？

●進口蛋的品質有問題有沒有違約、罰款？

徐巧芯臉書貼文表示，最近「超思」巴西蛋採購爭議討論熱烈，大家都覺得怎麼可能會有一家公司剛設立，資本額才50萬、老闆只出資1000元，可以標到上億的雞蛋採購案。

她說，一直覺得很奇怪，為什麼要從巴西進口蛋。一查才發現，今年八月開始不再向巴西下單了，因為蛋的品質有問題。

「哪一家有問題呢？就是超思！」徐巧芯說，超思進口的蛋抽查檢出氟甲磺氯黴素0.021ppm、氟甲磺氯黴素胺0.008ppm。氯黴素因具骨髓毒性，濃度高時恐引發再生性不良貧血和致血癌的疑慮。這簡直又是一次政府「謀財又害命」的惡質作為！

令人憂心的是，藥品殘留只有這一批嗎？超思進口了8000多萬顆的雞蛋，會不會有沒有抽驗到但是有殘留的？如果流入市面，農業部要負責嗎？

徐巧芯強調，這已經不只是貪財疑慮，而是食安問題。台灣的蛋不夠，向國外採購又貴又會致癌的蛋，政府到底有多無能？請農業部慎重回應！

國民黨立法院黨團今指出，超思去年9月成立，負責人秦語喬當時才出資一千元，質疑是人頭公司，要求政府拿出相關資料說明。本報資料照
國民黨立法院黨團今指出，超思去年9月成立，負責人秦語喬當時才出資一千元，質疑是人頭公司，要求政府拿出相關資料說明。本報資料照

超思 徐巧芯 國民黨 農業部 食安 血癌

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