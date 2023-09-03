基隆飛灰案掀波 藍綠立委選將林沛祥、鄭文婷隔空開戰

基隆市政府將垃圾焚化後有汙染性的飛灰重新招標，由新廠商處理的問題，引發藍綠立委參選人隔空叫陣互槓，民進黨鄭文婷指控市府付出的飛灰處理費暴增，議員不是謝國樑的橡皮圖章、批林沛祥漠視市民荷包失血。國民黨林沛祥則回擊，不能短視近利，反問鄭「我們是否要犧牲下一個世代的未來，換取眼前的利益？」

基隆市政府與永盛公司廢棄物處理BOO促參案契約屆滿未續約，將垃圾焚化後有汙染性的飛灰重新招標由吉衛公司運到高雄處理。

鄭文婷質疑市府限縮廠商投標資格，涉嫌規格綁標，上周到基隆地檢署告發市長謝國樑涉圖利罪。謝國樑回應歡迎到檢方提告，質疑議員別有用心，市府完全公平、公正在合約到期後，依法重新招標，就讓檢調查明。

鄭文婷把砲口轉向對手林沛祥，前天在臉書詢問林沛祥對市府飛灰處理費暴增有何看法？還猛酸政治人物不能只會站路口向辛苦通勤的民眾問好，還要會做功課。

鄭文婷質疑市府，為什麼不選每公噸1萬元處理費有回饋金，反而選擇每公噸2.5萬元處理費，無回饋金的方案，只因能把飛灰掩埋在高雄？難道基隆到高雄運費要1.5萬？不到半年飛灰處理費要花1億512萬5000元，一年初估3到4億。

林沛祥昨在臉書回應，反問鄭「我們是否要犧牲下一個世代的未來，換取眼前的利益？」飛灰與底渣的去留，可以選擇用便宜的價格，省下預算與經費，投入在其他的事務，將這些問題留給接下來的人苦惱，犧牲下一代的健康，花費高昂的環境成本，但這不是他會做的選擇。

林沛祥說，政治人物要看政策的具體成效，著眼點是甚麼，要看的從來就不應該是短期的利益，而是對於這個社會，長遠的影響。

林沛祥表示，四接議題不是基隆市府說了算，但灰渣可以，我們還可以選擇，不必將這個問題留給下一代去面對，下一代不應該是犧牲品，他回嗆鄭，「渣應該為了便宜行事而留在基隆嗎？」

針對經費增加問題，市府解釋，固態灰渣若只單純掩埋，會造成更多汙染，改採「水洗灰渣」的處理程序，可減量近一半，過程會有陣痛期，要長遠來考量，此部分的預算增加，市府會努力樽節開支。