圍欄內的醫療6／法務部、衛福部提「遠距」補稀缺醫療

監獄中醫療資源有限，監所關注小組指出，監獄中的醫療本該是衛福部的職責，但礙於執業地點在監獄中，長期以來衛福部與法務部互踢皮球，遲遲未提出解方。法務部與衛福回應，近期研擬透過遠距醫療補足，監獄醫療資源稀缺的問題。

衛福部長薛瑞元說，監所受刑人醫療納入健保給付，已解決多數受刑人遇到的經濟問題；「通訊診察治療辦法」目前已納入監所醫療，一般疾病若非初診，都有機會使用遠距醫療看診，未必須要將受刑人帶至監外，這也能減輕醫療人員不願進入監所服務的困境。

薛瑞元也說，受刑人雖要支付掛號費，但這是一視同仁的做法，且受刑人也有家庭，並非所有人都是自力更生，靠自身勞作金收入在監所生活。至於社福身份，因目前「社救法」是用家戶概念統計，有些受刑人無法符合資格，或因在監所內而無法獲得社會救濟，可再討論如何提供協助。

法務部長蔡清祥表示，目前各監所都與當地醫院院所合作，因受刑人也享有健保，司法醫療等同於國民待遇；他不諱言，圍牆內的醫護人才難覓，最近也希望能與大型醫院引進遠距視訊醫療的合作，這是參考近來偏鄉醫療採遠距看診作法，既可方便受刑人就醫、減少戒護就醫人力，也讓醫護人員不用擔憂安全問題。

蔡清祥也強調，受刑人生病就醫問題，監所人員只能尊重專業判斷，只要能自理生活，監獄沒有拒收的理由，至於病情嚴重性，以醫師診治判斷為主。

矯正官員表示，受刑人在監求診，一般與外界差異性不大，但受刑人人身自由受限制，難免認為不會到最佳治療方案。官員說，監獄其實是社會的縮影，注意受刑人的身心健康也是工作之一。

時常有受刑人出獄後，對監獄內的醫療評負分，並認為勞作金不足以負擔醫療費，矯正署副署長楊方彥表示，受刑人在獄中有勞作金、保管金，保管金在3000元以下的受刑人如果在外有欠債被執行，獄方不會動這筆錢，另外，對保管金少於500元者，只要提得出證明，矯正機關會以貧困救助方式協助看診。

有受刑人認為只在監內就醫，難以尋求「第二」專業診斷，楊方彥說，對生病受刑人的照料，分監內就醫、戒護外醫、戒護住院、送台中培德病監四個程序，如果還是無法獲治療，就進入評估保外醫治的程序。

楊方彥指出，一般來說，只要受刑人可自理生活，依法監獄不能拒收，對於老、病受刑人的對應方法，則是視個案安排他們去療養舍、病舍、老人工場。

一名矯正官員表示，自從2013年全民健保納入受刑人後，受刑人可享有的公務醫療資源已與一般社區等同，全國51個矯正機關皆設有門診，並視監獄特質與健保署認定合格地方醫院溝通，委任適合的醫護入監看診。

舉例來說，台北監獄即與國軍804醫院合作、桃園監獄與部立桃園醫院合作，由醫院安排醫護替受刑人看診，如評估為監內追蹤即可，會讓受刑人用藥、觀察，遇緊急或嚴重特殊病況，再依醫囑協助轉介戒護就醫。

官員表示，大型監獄周一到周五都有門診，但不像社區醫院細緻區分科別，一般來說分內科、外科，協調多少醫護人力？要看監獄特質及需求調整，需求量大，增加監內門診診次也是常見。

離島或偏鄉機關如金門監獄、澎湖監獄的服刑人數少，監內門診頻次不比中、大型監獄，官員表示，如在夜間、假日發生緊急狀況不能立刻滿足就診需求，也有評估後送的相關機制。

官員說，受刑人在監服刑就醫其實有「可近性」，住家附近多有超商，不見得有醫院或診所，包括心理疾病、牙齒方面的問題，每一矯正機關都會引介社區的醫療資源入監所幫受刑人診斷，就診方便性甚至優於社區。

熟知管理實務的矯正人員說，受刑人的道德感不見得整齊，有些人會無病呻吟，向家屬抱怨監獄輕忽人命，事實上，監獄就是社區的縮影，最常聽見受刑人喊胃口差、摀著腹部說肚子疼，管理員無法揣測真假，但一律會要求填寫報告單安排看診。