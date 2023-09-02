快訊

鴻海聲明宣布郭台銘辭董事 外界解讀「以示參選總統決心」

傳將選竹市立委…柯文哲胞妹低調現身 柯媽在一旁發聲了

不斷更新／海葵來勢洶洶！7縣市明停班課 北北基桃3日沒有颱風假

賴清德談兩岸關係緊張都是中共造成 不能歸因民進黨

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
副總統頼清德今天再度到彰化縣溪湖鎮參拜「溪湖媽」。記者簡慧珍／攝影
副總統頼清德今天再度到彰化縣溪湖鎮參拜「溪湖媽」。記者簡慧珍／攝影

副總統賴清德今天再度走訪彰化縣農業鄉鎮，再度喊出「彰化贏，台灣就贏。」他說，中共天天恫嚇台灣，台灣從未「歹面相看」也沒口出惡言，國際社會都說問題出在中共，中共既威脅台灣也要改變國際世界局勢，可見何任人或政黨把兩岸關係惡化歸因民進黨、總統蔡英文，都是錯誤的。

賴清德和民進黨徵召立法委員參選人吳音寧，今天下午到明道大學前校長陳世雄的City bear農場，合拍農業女力的宣傳短影片，接著參拜竹塘鄉三清宮、溪湖鎮福安宮。

不到一周賴清德接連到竹塘鄉、溪湖鎮，仍受到支持者熱烈歡迎，數以百計民眾在宮廟廣場聽他演講。賴清德說，彰化是台灣的民主聖地，很多彰化人曾走上街頭爭取民主，前司法院長姚嘉文是彰化子弟，因美麗島事件坐牢，經過眾多彰化人、台灣人的爭取才有今天民主。

「相信彰化贏，台灣就贏。」賴清德說，可是「阿共」很凶，彰化人怕嗎？群眾都回答「不怕」。賴清德稱讚彰化人很有民主精神不怕中共，確實也不必怕，因為台灣不孤單。賴清德又問「蔡總統有惹阿共嗎？」群眾大喊「嘸」，頼清德接著說，中央每天對台喊打喊揍，台灣從未「歹面相看」，國際社會都說兩岸緊張情勢的問題不在台灣，而是中國要併吞台灣，也要改變國際世界局勢，如果任何人或政黨把兩岸問題歸因民進黨或總統蔡英文都是不對的。

賴清德表示，台灣人爭取數十年才有今天的民主，不能輕言放棄，要堅持自己的主張。這時有人在群眾中連喊數聲「免講」，賴清德楞了一下，原來是贊成他，接著說選總統是台灣人民的自由，若因戰爭影響「咱个意志」，台灣就不是民主國家，以後總統人選給中共決定。

賴清德 中共

延伸閱讀

影／搶攻婦女票 賴清德姐妹會細數女性在民主運動貢獻

賴清德造勢活動辦在彰化女中惹議 彰女：依規定收費借場地

未來推動長照3.0 賴清德：巴氏量表已產生問題不得不改

賴清德盼與全台30萬名保全合作 強化國家安全

相關新聞

賴清德談兩岸關係緊張都是中共造成 不能歸因民進黨

副總統賴清德今天再度走訪彰化縣農業鄉鎮，再度喊出「彰化贏，台灣就贏。」他說，中共天天恫嚇台灣，台灣從未「歹面相看」也沒口...

郭崇倫會客室EP122｜政治是管理眾人之事 為何成為網紅自媒體流量競逐場

台灣政治風向瞬息萬變，有時今天身處風口浪尖，沒幾個小時卻已成為昨日黃花。在流量為王的網路時代，受人吹捧的自媒體意見領袖是否能真正傳遞出多數人的想法呢？本集邀請文化大學政治學系楊泰順教授，從政治學的角度來分析18歲公民權以及館長網紅式的旋風。

原民會副主委蘇佐璽決定投入桃園復興區長補選 3強競逐

桃園市復興區長10月21日補選，國民黨提名現任議員陳瑛，除了對上前區長無黨籍曾志湘，另一位受關注的原民會副主委蘇佐璽也決...

綠營執政下 小蝦米扮大鯨魚吃標案不只是超思

農業部砸近5.7億元補貼進口蛋，進口商中的超思公司遭爆是去年9月剛成立、資本額僅50萬元的「一人公司」，拿了上億元補助款...

侯友宜選總統關鍵時刻 新北巿府高層再異動...柯慶忠升副秘

新北市政府人事再異動，新北市長侯友宜正面臨參選總統非常時期，小內閣團隊繃緊神經，新北市3位副祕書長，僅龔雅雯1人，如今升...

立院新會期報到 在野關注兩岸、民生

立法院新會期昨天開始報到，在野黨關注兩岸與民生議題，民眾黨團將兩岸協議監督條例列為優先法案，國民黨團將推動再生能源條例修...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦