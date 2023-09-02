賴清德談兩岸關係緊張都是中共造成 不能歸因民進黨

副總統賴清德今天再度走訪彰化縣農業鄉鎮，再度喊出「彰化贏，台灣就贏。」他說，中共天天恫嚇台灣，台灣從未「歹面相看」也沒口出惡言，國際社會都說問題出在中共，中共既威脅台灣也要改變國際世界局勢，可見何任人或政黨把兩岸關係惡化歸因民進黨、總統蔡英文，都是錯誤的。

賴清德和民進黨徵召立法委員參選人吳音寧，今天下午到明道大學前校長陳世雄的City bear農場，合拍農業女力的宣傳短影片，接著參拜竹塘鄉三清宮、溪湖鎮福安宮。

不到一周賴清德接連到竹塘鄉、溪湖鎮，仍受到支持者熱烈歡迎，數以百計民眾在宮廟廣場聽他演講。賴清德說，彰化是台灣的民主聖地，很多彰化人曾走上街頭爭取民主，前司法院長姚嘉文是彰化子弟，因美麗島事件坐牢，經過眾多彰化人、台灣人的爭取才有今天民主。

「相信彰化贏，台灣就贏。」賴清德說，可是「阿共」很凶，彰化人怕嗎？群眾都回答「不怕」。賴清德稱讚彰化人很有民主精神不怕中共，確實也不必怕，因為台灣不孤單。賴清德又問「蔡總統有惹阿共嗎？」群眾大喊「嘸」，頼清德接著說，中央每天對台喊打喊揍，台灣從未「歹面相看」，國際社會都說兩岸緊張情勢的問題不在台灣，而是中國要併吞台灣，也要改變國際世界局勢，如果任何人或政黨把兩岸問題歸因民進黨或總統蔡英文都是不對的。

賴清德表示，台灣人爭取數十年才有今天的民主，不能輕言放棄，要堅持自己的主張。這時有人在群眾中連喊數聲「免講」，賴清德楞了一下，原來是贊成他，接著說選總統是台灣人民的自由，若因戰爭影響「咱个意志」，台灣就不是民主國家，以後總統人選給中共決定。