原民會副主委蘇佐璽決定投入桃園復興區長補選 3強競逐

桃園市復興區長10月21日補選，國民黨提名現任議員陳瑛，除了對上前區長無黨籍曾志湘，另一位受關注的原民會副主委蘇佐璽也決定參選，近日將辭去副主委回家鄉全心投入這次選舉，使復興區長補選再回到去年3強角逐的局面。

蘇佐璽表示，他去年選舉過後就跟鄉親允諾會捲土重來，一定要為自己的家鄉服務，推動和做好原鄉建設，只是沒想到游正英區長突然病逝，先前選舉支持他的鄉親認為他應該再出來，不要等到下屆，不過外界也有質疑聲，覺得原民會副主委參選區長會不會是錯誤的選擇？

蘇佐璽泰雅族的小名是Royiq（意思為「眼睛」，從小因為眼大被取小名)強調，復興鄉原鄉是他土生土長的根，他來自教育界，一直有決心為地方做好教育、文化、經濟、農業和觀光等建設，任職原民會副主委3個月以來，發現原民會等中央單位有很多資源可以挹注原鄉建設，眼前全國各縣市原鄉跟中央爭取到很多經費已經是常態，復興區拿從中央拿到資源卻很少。

「我應該要回來為生長、生活的根（家鄉）做事才對」，蘇佐璽指出，能接原住民族委員會副主委的人才很多，但故鄉只有一個，他和族人都希望故鄉能進步與蛻變。他去年選舉就提出教育、農經、觀光、文化等建設計畫，到原民會服務後熟悉行政流程和如何爭取經費，包括爭取北橫觀光補助、農業智慧化與推動泰雅文化結合觀光、農經等產業，還有文化健康站、關懷據點等長服務，與原住民族實驗教育等建設都能爭取中央資源，地方上一直有期待他回鄉服務的聲音，因此決定辭去副主委投入這次區長補選。

蘇佐璽將以無黨籍身分參選。對手包陳瑛是連任4屆的議員也是復興區原鄉子弟，長期在地方服務也為都市原住民族發聲，一直是前區長游正英團隊的重要成員服務紮實，她強調對熟悉區政、市政，如果當選會是「議員┼區長」的服務，會爭取更多的建設經費。