原民會副主委蘇佐璽決定投入桃園復興區長補選 3強競逐
桃園市復興區長10月21日補選，國民黨提名現任議員陳瑛，除了對上前區長無黨籍曾志湘，另一位受關注的原民會副主委蘇佐璽也決定參選，近日將辭去副主委回家鄉全心投入這次選舉，使復興區長補選再回到去年3強角逐的局面。
蘇佐璽表示，他去年選舉過後就跟鄉親允諾會捲土重來，一定要為自己的家鄉服務，推動和做好原鄉建設，只是沒想到游正英區長突然病逝，先前選舉支持他的鄉親認為他應該再出來，不要等到下屆，不過外界也有質疑聲，覺得原民會副主委參選區長會不會是錯誤的選擇？
蘇佐璽泰雅族的小名是Royiq（意思為「眼睛」，從小因為眼大被取小名)強調，復興鄉原鄉是他土生土長的根，他來自教育界，一直有決心為地方做好教育、文化、經濟、農業和觀光等建設，任職原民會副主委3個月以來，發現原民會等中央單位有很多資源可以挹注原鄉建設，眼前全國各縣市原鄉跟中央爭取到很多經費已經是常態，復興區拿從中央拿到資源卻很少。
「我應該要回來為生長、生活的根（家鄉）做事才對」，蘇佐璽指出，能接原住民族委員會副主委的人才很多，但故鄉只有一個，他和族人都希望故鄉能進步與蛻變。他去年選舉就提出教育、農經、觀光、文化等建設計畫，到原民會服務後熟悉行政流程和如何爭取經費，包括爭取北橫觀光補助、農業智慧化與推動泰雅文化結合觀光、農經等產業，還有文化健康站、關懷據點等長服務，與原住民族實驗教育等建設都能爭取中央資源，地方上一直有期待他回鄉服務的聲音，因此決定辭去副主委投入這次區長補選。
蘇佐璽將以無黨籍身分參選。對手包陳瑛是連任4屆的議員也是復興區原鄉子弟，長期在地方服務也為都市原住民族發聲，一直是前區長游正英團隊的重要成員服務紮實，她強調對熟悉區政、市政，如果當選會是「議員┼區長」的服務，會爭取更多的建設經費。
另一位無黨籍參選人曾志湘強調先前擔任區長時就擘畫地方建設藍圖，包括原住民族運動場，推廣泰雅閩客漢族文化建設、觀光等政策，他表示有許多都還沒有進展，一定要盡全力完成，打造原鄉優質環境，連著兩次都以無黨籍身分選區長，就是要全力建設復興區打造全國模範的原鄉。
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